СМИ: начальник базы ВМС Аргентины ушел в отставку после пропажи подлодки

Начальник
военно-морской базы в аргентинском городе Мар-дель-Плата Габриель Гонсалес попросил об отставке на фоне продолжающихся поисков исчезнувшей субмарины «Сан Хуан». Он подал заявление три дня назад.
Как сообщает агентство Telam, именно контр-адмирал Гонсалес отвечал за общение с родственниками пропавших подводников.
Официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби заявил журналистам, что пока не обладает официальной информацией об отставке Гонсалеса.
Напомним, подводная лодка ВМФ Аргентины «Сан-Хуан», на борту которой находится экипаж из 44 моряков, перестала выходить на связь 15 ноября. Перед этим экипаж успел сообщить о поломке. Военно-морские силы Аргентины получили данные о взрыве, произошедшем в зоне исчезновения подводной лодки в день ее последнего выхода на связь.
Аргентинские военные заявляют, что поисковая операция сейчас входит в критическую стадию: прошла неделя с того момента, как подлодка выходила на связь, а значит запасы кислорода на борту уже заканчиваются.
Минобороны РФ направило на место пропажи субмарины группу специалистов поисково-спасательного отряда ВМФ, а также океанографическое судно «Янтарь» со специальным оборудованием для глубоководных погружений. Россия стала 13-й страной, подключившейся к поисково-спасательной операции в Южной Атлантике.
Официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби заявил журналистам, что пока не обладает официальной информацией об отставке Гонсалеса.
Напомним, подводная лодка ВМФ Аргентины «Сан-Хуан», на борту которой находится экипаж из 44 моряков, перестала выходить на связь 15 ноября. Перед этим экипаж успел сообщить о поломке. Военно-морские силы Аргентины получили данные о взрыве, произошедшем в зоне исчезновения подводной лодки в день ее последнего выхода на связь.
Аргентинские военные заявляют, что поисковая операция сейчас входит в критическую стадию: прошла неделя с того момента, как подлодка выходила на связь, а значит запасы кислорода на борту уже заканчиваются.
Минобороны РФ направило на место пропажи субмарины группу специалистов поисково-спасательного отряда ВМФ, а также океанографическое судно «Янтарь» со специальным оборудованием для глубоководных погружений. Россия стала 13-й страной, подключившейся к поисково-спасательной операции в Южной Атлантике.
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