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    СМИ: начальник базы ВМС Аргентины ушел в отставку после пропажи подлодки

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    СМИ: начальник базы ВМС Аргентины ушел в отставку после пропажи подлодки

    СМИ: начальник базы ВМС Аргентины ушел в отставку после пропажи подлодки

    СМИ: начальник базы ВМС Аргентины ушел в отставку после пропажи подлодки
  • Фото: Associated Press © 2017, Marina Devo

    • Начальник военно-морской базы в аргентинском городе Мар-дель-Плата Габриель Гонсалес попросил об отставке на фоне продолжающихся поисков исчезнувшей субмарины «Сан Хуан». Он подал заявление три дня назад.

    Как сообщает агентство Telam, именно контр-адмирал Гонсалес отвечал за общение с родственниками пропавших подводников.

    Официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби заявил журналистам, что пока не обладает официальной информацией об отставке Гонсалеса.

    Напомним, подводная лодка ВМФ Аргентины «Сан-Хуан», на борту которой находится экипаж из 44 моряков, перестала выходить на связь 15 ноября. Перед этим экипаж успел сообщить о поломке. Военно-морские силы Аргентины получили данные о взрыве, произошедшем в зоне исчезновения подводной лодки в день ее последнего выхода на связь.

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    Аргентинские военные заявляют, что поисковая операция сейчас входит в критическую стадию: прошла неделя с того момента, как подлодка выходила на связь, а значит запасы кислорода на борту уже заканчиваются.

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