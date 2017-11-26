Россиянин Устинов не смог завоевать титул чемпиона мира WBA в супертяжелом весе

Александр Устинов не смог завоевать титул регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. Он проиграл по очкам немцу Мануэлю Чарру.
Устинов и Чарр сошлись на ринге в субботу в немецком Оберхаузене. Бой продлился 12 раундов и завершился победой Чарра единогласным решением судей со счетом 115–111, 116–111, 115–112.
Ранее Чарр провел на профессиональном ринге 36 поединков, в которых одержал 35 побед и потерпел одно поражение.
Теперь Чарр должен начать переговоры о поединке с еще одним претендентом — пуэрториканцем Фресом Окендо, сообщает РИА Новости. Соглашение на бой должно быть подписано не позднее 22 декабря 2017 года.
В начале ноября россиянин Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 79,38 кг. Он победил австралийского боксера Трента Бродхерста техническим нокаутом в первом раунде.
Ранее Чарр провел на профессиональном ринге 36 поединков, в которых одержал 35 побед и потерпел одно поражение.
Теперь Чарр должен начать переговоры о поединке с еще одним претендентом — пуэрториканцем Фресом Окендо, сообщает РИА Новости. Соглашение на бой должно быть подписано не позднее 22 декабря 2017 года.
В начале ноября россиянин Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 79,38 кг. Он победил австралийского боксера Трента Бродхерста техническим нокаутом в первом раунде.
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