Более 30 мигрантов погибли при крушении лодки у берегов Ливии

Более 30 человек погибли в результате крушения лодки у берегов Ливии. Среди них 18 женщин и трое детей.
Аюб Гхасем, представитель военно-морского флота Ливии: «По предварительным данным, лодка перевернулась из-за перегруза»
Еще около 80 человек пострадали, передает итальянская газета Corriere della sera.
В ходе спасательной операции ливийские моряки заметили еще один плот, на котором находились 120 мигрантов. Таким образом, береговой охране удалось спасти 200 человек.
На минувшей неделе в Испании спасли около 800 мигрантов. За сутки в районе Картахены были обнаружены более 40 лодок, с которых были спасены более 430 человек. Еще около десятка лодок с мигрантами были найдены в море у южных берегов Испании.
Еще около 80 человек пострадали, передает итальянская газета Corriere della sera.
В ходе спасательной операции ливийские моряки заметили еще один плот, на котором находились 120 мигрантов. Таким образом, береговой охране удалось спасти 200 человек.
На минувшей неделе в Испании спасли около 800 мигрантов. За сутки в районе Картахены были обнаружены более 40 лодок, с которых были спасены более 430 человек. Еще около десятка лодок с мигрантами были найдены в море у южных берегов Испании.
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