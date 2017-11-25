«Аритмия» Хлебникова получила Гран-при фестиваля в Онфлёре

Драматический фильм Бориса Хлебникова «Аритмия» получил
Гран-при 25-го фестиваля российского кино во французском Онфлёре.
Приз зрительских симпатий в этом году тоже достался «Аритмии», передает РИА Новости со ссылкой на представителя оргкомитета фестиваля Елену Дюффор. Кроме того, сыгравший в фильме Александр Яценко удостоился награды в номинации «Лучшая мужская роль».
Приз за лучшую женскую роль получила актриса Марина Неелова, сыгравшая в фильме «Карп отмороженный». В номинациях «Лучший дебют» и «Лучший сценарий» наградой отмечена работа Анны Кругловой «Нашла коса на камень».
Напомним, ленту Хлебникова «Аритмия» высоко оценили и в России. Она удостоилась Гран-при на «Кинотавре» в Сочи. Вручая награду, председатель жюри Евгений Миронов сказал, что фильм поразил его в самое сердце.
Приз за лучшую женскую роль получила актриса Марина Неелова, сыгравшая в фильме «Карп отмороженный». В номинациях «Лучший дебют» и «Лучший сценарий» наградой отмечена работа Анны Кругловой «Нашла коса на камень».
Напомним, ленту Хлебникова «Аритмия» высоко оценили и в России. Она удостоилась Гран-при на «Кинотавре» в Сочи. Вручая награду, председатель жюри Евгений Миронов сказал, что фильм поразил его в самое сердце.
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