Квартирник НТВ у Маргулиса
ТВ-Эфир
Квартирник НТВ у Маргулиса
    •  

    «Аритмия» Хлебникова получила Гран-при фестиваля в Онфлёре

    комментировать

    «Аритмия» Хлебникова получила Гран-при фестиваля в Онфлёре

    «Аритмия» Хлебникова получила <nobr>Гран-при</nobr> фестиваля в Онфлёре

    Драматический фильм Бориса Хлебникова «Аритмия» получил Гран-при 25-го фестиваля российского кино во французском Онфлёре.

    Приз зрительских симпатий в этом году тоже достался «Аритмии», передает РИА Новости со ссылкой на представителя оргкомитета фестиваля Елену Дюффор. Кроме того, сыгравший в фильме Александр Яценко удостоился награды в номинации «Лучшая мужская роль».

    Приз за лучшую женскую роль получила актриса Марина Неелова, сыгравшая в фильме «Карп отмороженный». В номинациях «Лучший дебют» и «Лучший сценарий» наградой отмечена работа Анны Кругловой «Нашла коса на камень».

    смотретьПолучившую главный приз «Кинотавра» «Аритмию» покажут на фестивале в Карловых Варах
    Получившую главный приз «Кинотавра» «Аритмию» покажут на фестивале в Карловых Варах
    Напомним, ленту Хлебникова «Аритмия» высоко оценили и в России. Она удостоилась Гран-при на «Кинотавре» в Сочи. Вручая награду, председатель жюри Евгений Миронов сказал, что фильм поразил его в самое сердце.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru