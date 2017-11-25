Пятеро пострадали из-за письма с неизвестным содержимым в Германии

В немецком городе Хемер пять человек, включая троих полицейских, пострадали
из-за письма с неизвестным содержимым. После вскрытия конверта они пожаловались на тошноту и головокружение.
Как сообщает таблоид Bild, письмо, отправленное из Афганистана, в полицейский участок принесла местная жительница. Она сообщила, что у нее нет знакомых в этой стране, поэтому она не знает, кто мог отправить его.
Один из правоохранителей вскрыл конверт. После этого все находившиеся в помещении люди почувствовали недомогание. Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте. Людей из полицейского участка эвакуировали.
В настоящее время эксперты изучают содержимое конверта. О каком веществе идет речь — пока не установлено. Правоохранители проверяют, почему женщина стала адресатом опасного послания.
Один из правоохранителей вскрыл конверт. После этого все находившиеся в помещении люди почувствовали недомогание. Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте. Людей из полицейского участка эвакуировали.
В настоящее время эксперты изучают содержимое конверта. О каком веществе идет речь — пока не установлено. Правоохранители проверяют, почему женщина стала адресатом опасного послания.
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