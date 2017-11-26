Четверо погибли в ДТП под Волгоградом

Автомобиль
ВАЗ-2114 столкнулся с «Газелью» в Волгоградской области. В результате аварии, по предварительной информации, погибли четыре человека. Среди них пятилетний ребенок.
Еще четыре человека получили травмы и были госпитализированы, передает ТАСС.
Антон Корнаухов, замначальника пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области: «По уточненным данным, пострадавших в автоаварии четверо — это мужчина,
женщина и дети 8 и 1,5 лет. Состояние 8-летнего ребенка тяжелое. Полуторагодовалый ребенок находился в специальном детском кресле, угрозы его жизни нет».
На месте аварии работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее сообщалось, что пять человек стали жертвами автокатастрофы в Чувашии. По предварительным данным, автомобиль Opel выехал на встречную полосу и врезался в фуру МАЗ.
Антон Корнаухов, замначальника пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области: «По уточненным данным, пострадавших в автоаварии четверо — это мужчина,
женщина и дети 8 и 1,5 лет. Состояние 8-летнего ребенка тяжелое. Полуторагодовалый ребенок находился в специальном детском кресле, угрозы его жизни нет».
На месте аварии работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее сообщалось, что пять человек стали жертвами автокатастрофы в Чувашии. По предварительным данным, автомобиль Opel выехал на встречную полосу и врезался в фуру МАЗ.
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