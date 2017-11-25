Во время беспорядков в Брюсселе задержаны 20 человек

В бельгийской столице полиция задержала 20 участников беспорядков в центре города, сообщает RTBF.
Отмечается, что беспорядки начались после манифестации в поддержку мигрантов в Ливии. Несколько десятков молодых людей громили магазины и машины полиции.
Глава бельгийского МВД Ян Ямбон назвал такое поведение неприемлемым. Он призвал полицию пресекать грабежи и задерживать как можно больше участников погромов.
За последние 10 дней это уже второй случай возникновения беспорядков в центре Брюсселя. В прошлый раз погромы произошли в середине ноября. Их спровоцировал рэпер Vargasss 92, его задержали.
Глава бельгийского МВД Ян Ямбон назвал такое поведение неприемлемым. Он призвал полицию пресекать грабежи и задерживать как можно больше участников погромов.
За последние 10 дней это уже второй случай возникновения беспорядков в центре Брюсселя. В прошлый раз погромы произошли в середине ноября. Их спровоцировал рэпер Vargasss 92, его задержали.
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