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    Во время беспорядков в Брюсселе задержаны 20 человек. Бельгия, Брюссель, беспорядки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВо время беспорядков в Брюсселе задержаны 20 человек

    Во время беспорядков в Брюсселе задержаны 20 человек

    1 комментарий
    • Фото: @RagnarWeilandt / twitter.com
    Во время беспорядков в Брюсселе задержаны 20 человек

    Во время беспорядков в Брюсселе задержаны 20 человек

    Во время беспорядков в Брюсселе задержаны 20 человек
    • Фото: @RagnarWeilandt / twitter.com

      • В бельгийской столице полиция задержала 20 участников беспорядков в центре города, сообщает RTBF.

      Отмечается, что беспорядки начались после манифестации в поддержку мигрантов в Ливии. Несколько десятков молодых людей громили магазины и машины полиции.

      Глава бельгийского МВД Ян Ямбон назвал такое поведение неприемлемым. Он призвал полицию пресекать грабежи и задерживать как можно больше участников погромов.

      смотретьВ Брюсселе задержан спровоцировавший беспорядки рэпер
      В Брюсселе задержан спровоцировавший беспорядки рэпер
      За последние 10 дней это уже второй случай возникновения беспорядков в центре Брюсселя. В прошлый раз погромы произошли в середине ноября. Их спровоцировал рэпер Vargasss 92, его задержали.

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