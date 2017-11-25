В Совфеде отреагировали на заявления Порошенко о голодоморе

Первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова Петра Порошенко, который выразил желание, чтобы в России покаялись за голодомор.
Сенатор Джабаров напомнил, что от голодомора пострадал народ всего Советского Союза. Поэтому, как он подчеркнул, обвинять Россию в намерении устроить геноцид украинцев через голодомор, нельзя. Об этом член Совета Федерации заявил в разговоре с RT.
Владимир Джабаров: «На мой взгляд, обвинять Россию в голодоморе — это иезуитская логика. От голодомора пострадал народ всего Советского Союза. Мы знаем, что его причины — это ряд и внешних, и внутренних факторов. Но говорить, что Россия провоцировала голодомор, чтобы совершить геноцид украинского народа, — это просто аморально».
Джабаров отметил, что президенту Украины следовало бы обратить внимание на происходящее в его стране в настоящее время, в частности, на проявляющийся неонацизм.
Владимир Джабаров: «Пусть разбирается с более глобальными вопросами, поскольку при такой политике, которую он сейчас проводит, я не исключаю, что жизнь на Украине станет очень тяжелой».
Слова Порошенко о голодоморе прокомментировал и доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Владимир Лавров. Он заявил, что уничтожать нацию украинцев «никто не хотел». Историк объяснил, что голодомор — следствие проведения индустриализации, и в результате пострадали люди не только на Украине, но и в Казахстане, на Северном Кавказе, в Поволжье.
Владимир Лавров: «Надо сказать, что задания по отнятию продуктов спускались из Москвы. Но с мест приходили встречные планы, в том числе и с Украины. Их выдвигали руководители обкомов партии на Украине, украинцы по национальности. Украинцы принимали в этом участие».
Поэтому, как он отметил, заявления о геноциде украинского народа не соответствуют исторической действительности.
С речью о голодоморе Порошенко выступил на памятных мероприятиях в Киеве. Он предложил принять закон об ответственности за непризнание голодомора, а также выразил желание, чтобы России покаялась за эти трагические события и признала их геноцидом.
Владимир Джабаров: «На мой взгляд, обвинять Россию в голодоморе — это иезуитская логика. От голодомора пострадал народ всего Советского Союза. Мы знаем, что его причины — это ряд и внешних, и внутренних факторов. Но говорить, что Россия провоцировала голодомор, чтобы совершить геноцид украинского народа, — это просто аморально».
Джабаров отметил, что президенту Украины следовало бы обратить внимание на происходящее в его стране в настоящее время, в частности, на проявляющийся неонацизм.
Владимир Джабаров: «Пусть разбирается с более глобальными вопросами, поскольку при такой политике, которую он сейчас проводит, я не исключаю, что жизнь на Украине станет очень тяжелой».
Слова Порошенко о голодоморе прокомментировал и доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Владимир Лавров. Он заявил, что уничтожать нацию украинцев «никто не хотел». Историк объяснил, что голодомор — следствие проведения индустриализации, и в результате пострадали люди не только на Украине, но и в Казахстане, на Северном Кавказе, в Поволжье.
Владимир Лавров: «Надо сказать, что задания по отнятию продуктов спускались из Москвы. Но с мест приходили встречные планы, в том числе и с Украины. Их выдвигали руководители обкомов партии на Украине, украинцы по национальности. Украинцы принимали в этом участие».
Поэтому, как он отметил, заявления о геноциде украинского народа не соответствуют исторической действительности.
С речью о голодоморе Порошенко выступил на памятных мероприятиях в Киеве. Он предложил принять закон об ответственности за непризнание голодомора, а также выразил желание, чтобы России покаялась за эти трагические события и признала их геноцидом.
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