ГИБДД проверяет видео с 4-летним мальчиком за рулем Gelandewagen

В Сети появилось видео, которое возмутило пользователей соцсетей.
На кадрах видно, что ребенок сидит на коленях женщины-водителя. При этом она почти не помогает мальчику держать руль Gelandewagen. Машина движется по МКАД с достаточно высокой скоростью, юный автомобилист обгоняет грузовой автомобиль и едва не устраивает аварию. Подпись к скандальному видео гласит: «Мелкий с 4-х лет двигается на „Гелике“».
В ГИБДД сообщили, что приступили к проверке ролика, сообщает РИА Новости.
В ГИБДД сообщили, что приступили к проверке ролика, сообщает РИА Новости.
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