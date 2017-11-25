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    ГИБДД проверяет видео с 4-летним мальчиком за рулем Gelandewagen. ГИБДД, дети и подростки, мажоры, МКАД, Московская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГИБДД проверяет видео с 4-летним мальчиком за рулем Gelandewagen

    ГИБДД проверяет видео с 4-летним мальчиком за рулем Gelandewagen

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    ГИБДД проверяет видео с <nobr>4-летним</nobr> мальчиком за рулем Gelandewagen

    ГИБДД проверяет видео с 4-летним мальчиком за рулем Gelandewagen

    ГИБДД проверяет видео с <nobr>4-летним</nobr> мальчиком за рулем Gelandewagen

      В Сети появилось видео, которое возмутило пользователей соцсетей.

      На кадрах видно, что ребенок сидит на коленях женщины-водителя. При этом она почти не помогает мальчику держать руль Gelandewagen. Машина движется по МКАД с достаточно высокой скоростью, юный автомобилист обгоняет грузовой автомобиль и едва не устраивает аварию. Подпись к скандальному видео гласит: «Мелкий с 4-х лет двигается на „Гелике“».

      В ГИБДД сообщили, что приступили к проверке ролика, сообщает РИА Новости.

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