Окровавленную девушку нашли в мусоропроводе в петербургском Колпине

Израненную
22-летнюю девушку нашли в одном из мусоропроводов на Пролетарской улице в петербургском Колпине.
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Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в пятницу, 24 ноября. Пострадавшая получила травму головы, сотрясение мозга, перелом позвоночника, ранение голени и другие многочисленные повреждения. По некоторым данным, ее изнасиловали. Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии.
Между тем сайт 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что в больнице пострадавшая бредила, врачи подозревают у нее психическое расстройство и предполагают, что девушка могла сама спрыгнуть с высоты.
Пострадавшую перевели в закрытое психиатрическое отделение, сообщил корреспондент сайта из больницы, где находится девушка.
Между тем сайт 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что в больнице пострадавшая бредила, врачи подозревают у нее психическое расстройство и предполагают, что девушка могла сама спрыгнуть с высоты.
Пострадавшую перевели в закрытое психиатрическое отделение, сообщил корреспондент сайта из больницы, где находится девушка.
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