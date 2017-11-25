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    Окровавленную девушку нашли в мусоропроводе в петербургском Колпине

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    Окровавленную девушку нашли в мусоропроводе в петербургском Колпине

    Окровавленную девушку нашли в мусоропроводе в петербургском Колпине

    Израненную 22-летнюю девушку нашли в одном из мусоропроводов на Пролетарской улице в петербургском Колпине.

    Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в пятницу, 24 ноября. Пострадавшая получила травму головы, сотрясение мозга, перелом позвоночника, ранение голени и другие многочисленные повреждения. По некоторым данным, ее изнасиловали. Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии.

    Между тем сайт 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что в больнице пострадавшая бредила, врачи подозревают у нее психическое расстройство и предполагают, что девушка могла сама спрыгнуть с высоты.

    Пострадавшую перевели в закрытое психиатрическое отделение, сообщил корреспондент сайта из больницы, где находится девушка.

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