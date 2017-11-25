Поставка вооружения Украине: какую цель преследует Вашингтон

В среду влиятельный американский аналитический центр The Heritage Foundation, который негласно называют «мозговым центром администрации Дональда Трампа», опубликовал доклад, заголовок которого не оставляет никаких сомнений, где именно Вашингтон хочет взять реванш после провала в Сирии. «Самое время вооружить Украину», — утверждает автор доклада. И не исключено, что уже на следующей неделе Трамп под натиском вашингтонских «ястребов» примет это роковое решение.
Брюссель, саммит «Восточного партнерства». Президент Украины Пётр Порошенко поначалу даже ехать туда не хотел, но все же прибыл, будто заранее зная: появится актуальный повод произнести ритуальные слова о несчастной Украине и ее героической борьбе с Россией.
Пётр Алексеевич на саммите заявил, что хочет «больше Европы на Украине». Кажется, Незалежная наступает на те же грабли, что и еще одна страна, начавшая яростно рубить окно в Европу и наломавшая немало дров.
Экс-спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе уверяет: Саакашвили уехал на Украину, но дело его в Грузии живет.
Нино Бурджанадзе, экс-спикер грузинского парламента: «Наши постоянно будут говорить о НАТО, будут проводить совместные учения с натовскими флагами и танками на улицах Грузии».
В 30 километрах от Тбилиси аккуратно и красиво выглядит только учебная база НАТО. Вокруг — разруха. Когда-то это была советская военная база, потом российская. Сейчас там тренируются под руководством американских инструкторов.
Американцы не любят почем зря раскидывать доллары. Но на этой неделе конгресс США одобрил проект оборонного бюджета.
Скотт Рикард, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США: «Если вы посмотрите на бюджет, то увидите, что 350 миллионов долларов выделено на военную помощь Украине и еще 100 миллионов для балканских стран, чтобы противостоять российской агрессии».
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв углядел в этой безвозмездной помощи от США не только политику, но и коммерческий расчет.
Константин Косачёв: «Это привязывание Украины к определенным системам вооружения и к определенным поставщикам — американским».
В руках Киева может оказаться в том числе и противотанковый ракетный комплекс Javelin. Это не самая эффективная и очень дорогая игрушка. Один выстрел Javelin стоит под 100 тысяч долларов. Американцы к тому же не спешат. В конгрессе сделан только первый шаг к продаже Украине летального оружия. Может, Вашингтон вспоминает свои прежние неудачи?
Кажется, страны вокруг России заваливают оружием. Но заканчивается это порой комично. Латвия, забыв условия договора, прямо из рук своих солдат продала американские винтовки М-14 в частные руки.
На этой неделе Госдеп США также одобрил возможную продажу Javelin Тбилиси. А Грузию сейчас трудно назвать другом России — с 2008 года между странами нет дипломатических отношений.
Получается, все это нужно не столько США. Полковник ВСУ Олег Жданов уверяет: американцы действительно тянут время. У них нет уверенности в надежности киевских партнеров.
Олег Жданов, бывший офицер оперативного управления генштаба ВСУ, полковник запаса: «Они настолько расширяют свое присутствие здесь, на Украине, что они будут уже в состоянии проконтролировать, в том числе и вооружение, которое они нам передадут».
Но то ли на Украине, то ли в Америке кто-то хочет скрепить союз кровью.
Подробности — в видеоматериале.
Пётр Алексеевич на саммите заявил, что хочет «больше Европы на Украине». Кажется, Незалежная наступает на те же грабли, что и еще одна страна, начавшая яростно рубить окно в Европу и наломавшая немало дров.
Экс-спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе уверяет: Саакашвили уехал на Украину, но дело его в Грузии живет.
Нино Бурджанадзе, экс-спикер грузинского парламента: «Наши постоянно будут говорить о НАТО, будут проводить совместные учения с натовскими флагами и танками на улицах Грузии».
В 30 километрах от Тбилиси аккуратно и красиво выглядит только учебная база НАТО. Вокруг — разруха. Когда-то это была советская военная база, потом российская. Сейчас там тренируются под руководством американских инструкторов.
Американцы не любят почем зря раскидывать доллары. Но на этой неделе конгресс США одобрил проект оборонного бюджета.
Скотт Рикард, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США: «Если вы посмотрите на бюджет, то увидите, что 350 миллионов долларов выделено на военную помощь Украине и еще 100 миллионов для балканских стран, чтобы противостоять российской агрессии».
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв углядел в этой безвозмездной помощи от США не только политику, но и коммерческий расчет.
Константин Косачёв: «Это привязывание Украины к определенным системам вооружения и к определенным поставщикам — американским».
В руках Киева может оказаться в том числе и противотанковый ракетный комплекс Javelin. Это не самая эффективная и очень дорогая игрушка. Один выстрел Javelin стоит под 100 тысяч долларов. Американцы к тому же не спешат. В конгрессе сделан только первый шаг к продаже Украине летального оружия. Может, Вашингтон вспоминает свои прежние неудачи?
Кажется, страны вокруг России заваливают оружием. Но заканчивается это порой комично. Латвия, забыв условия договора, прямо из рук своих солдат продала американские винтовки М-14 в частные руки.
На этой неделе Госдеп США также одобрил возможную продажу Javelin Тбилиси. А Грузию сейчас трудно назвать другом России — с 2008 года между странами нет дипломатических отношений.
Получается, все это нужно не столько США. Полковник ВСУ Олег Жданов уверяет: американцы действительно тянут время. У них нет уверенности в надежности киевских партнеров.
Олег Жданов, бывший офицер оперативного управления генштаба ВСУ, полковник запаса: «Они настолько расширяют свое присутствие здесь, на Украине, что они будут уже в состоянии проконтролировать, в том числе и вооружение, которое они нам передадут».
Но то ли на Украине, то ли в Америке кто-то хочет скрепить союз кровью.
Подробности — в видеоматериале.
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