Спецборт забрал из Таиланда впавшую в кому россиянку

Жительницу Челябинска Марину Логинову, впавшую в кому в Таиланде после травмы головы, эвакуировали на родину.
Специализированный медицинский борт, организованный по поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, вылетел из Таиланда в Челябинск 24 ноября.
Тяжелую черепно-мозговую травму Марина Логинова получила 31 октября, упав с велосипеда, у которого отказали тормоза. С тех пор россиянка перенесла четыре операции. Сумма компенсации по страховке была исчерпана еще 7 ноября. Госпиталь, в котором находилась россиянка, предоставил родственникам серьезную скидку — со 170 тысяч рублей в день до 70 тысяч, однако оплачивать дорогостоящее лечение самостоятельно семья пострадавшей оказалась не в состоянии.
В Челябинске россиянку на реанимобиле доставят в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.
Тяжелую черепно-мозговую травму Марина Логинова получила 31 октября, упав с велосипеда, у которого отказали тормоза. С тех пор россиянка перенесла четыре операции. Сумма компенсации по страховке была исчерпана еще 7 ноября. Госпиталь, в котором находилась россиянка, предоставил родственникам серьезную скидку — со 170 тысяч рублей в день до 70 тысяч, однако оплачивать дорогостоящее лечение самостоятельно семья пострадавшей оказалась не в состоянии.
В Челябинске россиянку на реанимобиле доставят в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.
Комментарии