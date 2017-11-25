Секрет на миллион
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Секрет на миллион
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    Спецборт забрал из Таиланда впавшую в кому россиянку

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    Спецборт забрал из Таиланда впавшую в кому россиянку

    Спецборт забрал из Таиланда впавшую в кому россиянку

    Спецборт забрал из Таиланда впавшую в кому россиянку

    Жительницу Челябинска Марину Логинову, впавшую в кому в Таиланде после травмы головы, эвакуировали на родину.

    Специализированный медицинский борт, организованный по поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, вылетел из Таиланда в Челябинск 24 ноября.

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    Житель Челябинска не может вывезти из Таиланда впавшую в кому жену
    Тяжелую черепно-мозговую травму Марина Логинова получила 31 октября, упав с велосипеда, у которого отказали тормоза. С тех пор россиянка перенесла четыре операции. Сумма компенсации по страховке была исчерпана еще 7 ноября. Госпиталь, в котором находилась россиянка, предоставил родственникам серьезную скидку — со 170 тысяч рублей в день до 70 тысяч, однако оплачивать дорогостоящее лечение самостоятельно семья пострадавшей оказалась не в состоянии.

    В Челябинске россиянку на реанимобиле доставят в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.

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