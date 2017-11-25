Мэр Магадана попросил жителей помочь с уборкой снега

Мэр Юрий Гришан обратился к жителям Магадана с призывом взяться за лопаты и расчистить город от снега. По его словам, коммунальщики и дорожники не справляются с выпавшими осадками.
В столицу Колымы пришел очередной циклон. Он стал уже шестым с начала ноября. На Магадан обрушились сильный ветер и снегопады. Непогода уже трижды нарушала работу магаданского аэропорта. Были задержаны десятки рейсов. Кроме того, несколько раз приходилось закрывать трассу Магадан — Балаганное — Талон. Также в школах Магадана отменяли уроки.
Мэр города Юрий Гришан призвал жителей помочь коммунальщикам, которые не справляются с работой, и взяться за лопаты, чтобы расчистить снег. По его словам, он уже получил первые отклики, передает РИА Новости.
Юрий Гришан: «Я обратился к родителям детей, которые ходят в детские сады, в школы, к ученикам и студентам, к руководителям предприятий всех форм собственности — выйти на субботник. И сегодня уже откликнулись наши учреждения культуры, ряд хозяйствующих субъектов на то, чтобы все-таки расчищаться, помочь городу».
В ноябре в городе выпала двухмесячная норма снега. А в Северо-Эвенском округе количество осадков превысило норму в пять раз.
Мэр города Юрий Гришан призвал жителей помочь коммунальщикам, которые не справляются с работой, и взяться за лопаты, чтобы расчистить снег. По его словам, он уже получил первые отклики, передает РИА Новости.
Юрий Гришан: «Я обратился к родителям детей, которые ходят в детские сады, в школы, к ученикам и студентам, к руководителям предприятий всех форм собственности — выйти на субботник. И сегодня уже откликнулись наши учреждения культуры, ряд хозяйствующих субъектов на то, чтобы все-таки расчищаться, помочь городу».
В ноябре в городе выпала двухмесячная норма снега. А в Северо-Эвенском округе количество осадков превысило норму в пять раз.
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