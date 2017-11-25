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    Боттас выиграл квалификацию заключительного этапа «Формулы-1»

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    Боттас выиграл квалификацию заключительного этапа <nobr>«Формулы-1»</nobr>

    Боттас выиграл квалификацию заключительного этапа «Формулы-1»

    Боттас выиграл квалификацию заключительного этапа <nobr>«Формулы-1»</nobr>
  • Фото: Associated Press © 2017, Luca Bruno

    • Финский пилот команды Mercedes Вальттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби — заключительного, 20-го, этапа чемпионата «Формулы-1».

    Для Боттаса это четвертый поул в нынешнем сезоне. Своего партнера по команде британца Льюиса Хэмилтона финн превзошел менее чем на 0,2 секунды. Третий результат показал немец Себастьян Феттель из Ferrari.


    Заключительная гонка сезона-2017 начнется 26 ноября в 16:00 по московскому времени.

    Чемпионом 2017 года еще в октябре досрочно стал Льюис Хэмилтон, а Mercedes обеспечил себе Кубок конструкторов.

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