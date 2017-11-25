Боттас выиграл квалификацию заключительного этапа «Формулы-1»

Финский пилот команды Mercedes Вальттери Боттас выиграл квалификацию
Гран-при Абу-Даби — заключительного, 20-го, этапа чемпионата «Формулы-1».
Для Боттаса это четвертый поул в нынешнем сезоне. Своего партнера по команде британца Льюиса Хэмилтона финн превзошел менее чем на 0,2 секунды. Третий результат показал немец Себастьян Феттель из Ferrari.
Заключительная гонка сезона-2017 начнется 26 ноября в 16:00 по московскому времени.
Чемпионом 2017 года еще в октябре досрочно стал Льюис Хэмилтон, а Mercedes обеспечил себе Кубок конструкторов.
BREAKING: @ValtteriBottas will start Sunday’s #AbuDhabiGP from pole!— Formula 1 (@F1) November 25, 2017
That’s the Finn’s 4th P1 in #Quali this year 👏 Hamilton finishes second, Vettel third#F1 🇦🇪 pic.twitter.com/Lf3oA0n7yh
Заключительная гонка сезона-2017 начнется 26 ноября в 16:00 по московскому времени.
Чемпионом 2017 года еще в октябре досрочно стал Льюис Хэмилтон, а Mercedes обеспечил себе Кубок конструкторов.
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