Пропавшую на Кубани школьницу нашли мертвой в реке

Тело школьницы, пропавшей более недели назад, обнаружили сегодня в реке в городе Лабинск Краснодарского края.

По информации СУ СК по Краснодарскому краю, «около 16:00 мск тело девочки обнаружено в реке Лаба, обстоятельства смерти ребенка устанавливаются».



По данным следствия, 14-летняя девочка 16 ноября вышла из дома, сказав, что идет на тренировку, и пропала.



Из сообщения СУ СК по Краснодарскому краю: «Вечером этого же дня она встретилась с другом и сообщила о своем нежелании возвращаться домой, после чего ушла. При этом находившийся при ней мобильный телефон был разряжен».



Для установления обстоятельств исчезновения несовершеннолетней было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

