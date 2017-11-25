Пропавшую на Кубани школьницу нашли мертвой в реке

Тело школьницы, пропавшей более недели назад, обнаружили сегодня в реке в городе Лабинск Краснодарского края.
По информации СУ СК по Краснодарскому краю, «около 16:00 мск тело девочки обнаружено в реке Лаба, обстоятельства смерти ребенка устанавливаются».
По данным следствия, 14-летняя девочка 16 ноября вышла из дома, сказав, что идет на тренировку, и пропала.
Из сообщения СУ СК по Краснодарскому краю: «Вечером этого же дня она встретилась с другом и сообщила о своем нежелании возвращаться домой, после чего ушла. При этом находившийся при ней мобильный телефон был разряжен».
Для установления обстоятельств исчезновения несовершеннолетней было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
По данным следствия, 14-летняя девочка 16 ноября вышла из дома, сказав, что идет на тренировку, и пропала.
Из сообщения СУ СК по Краснодарскому краю: «Вечером этого же дня она встретилась с другом и сообщила о своем нежелании возвращаться домой, после чего ушла. При этом находившийся при ней мобильный телефон был разряжен».
Для установления обстоятельств исчезновения несовершеннолетней было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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