«Бред»: Азаров прокомментировал заявление Порошенко о «четырех союзах» с ЕС

Слова президента Украины Петра Порошенко о создании «четырех союзов» с ЕС — «предвыборный бред». Об этом заявил бывший
премьер-министр Украины Николай Азаров.
Николай Азаров: «Это предвыборный бред. Для Порошенко сейчас главной задачей является не европейская интеграция, а второй срок».
Азаров пояснил, что население Украины «обнищало до невозможности», но в социально-экономическом плане Порошенко людям предложить ничего не может. Поэтому он, по словам Азарова, «продолжает вешать морковку Евросоюза», сообщает RT.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко на саммите «Восточного партнерства» в Брюсселе заявил, что Украина хочет создать четыре союза с ЕС. Речь шла о таможенном и энергетическом союзах, а также о едином цифровом рынке и ассоциации с Шенгенской зоной.
Азаров пояснил, что население Украины «обнищало до невозможности», но в социально-экономическом плане Порошенко людям предложить ничего не может. Поэтому он, по словам Азарова, «продолжает вешать морковку Евросоюза», сообщает RT.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко на саммите «Восточного партнерства» в Брюсселе заявил, что Украина хочет создать четыре союза с ЕС. Речь шла о таможенном и энергетическом союзах, а также о едином цифровом рынке и ассоциации с Шенгенской зоной.
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