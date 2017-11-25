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    «Бред»: Азаров прокомментировал заявление Порошенко о «четырех союзах» с ЕС

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    «Бред»: Азаров прокомментировал заявление Порошенко о «четырех союзах» с ЕС

    «Бред»: Азаров прокомментировал заявление Порошенко о «четырех союзах» с ЕС

    Слова президента Украины Петра Порошенко о создании «четырех союзов» с ЕС — «предвыборный бред». Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

    Николай Азаров: «Это предвыборный бред. Для Порошенко сейчас главной задачей является не европейская интеграция, а второй срок».

    Азаров пояснил, что население Украины «обнищало до невозможности», но в социально-экономическом плане Порошенко людям предложить ничего не может. Поэтому он, по словам Азарова, «продолжает вешать морковку Евросоюза», сообщает RT.

    Ранее президент Украины Пётр Порошенко на саммите «Восточного партнерства» в Брюсселе заявил, что Украина хочет создать четыре союза с ЕС. Речь шла о таможенном и энергетическом союзах, а также о едином цифровом рынке и ассоциации с Шенгенской зоной.

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