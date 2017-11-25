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    Голые мужчины и женщина занялись гимнастикой на улице Южно-Сахалинска: видео. курьезы, Сахалин, эротика и секс. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГолые мужчины и женщина занялись гимнастикой на улице Южно-Сахалинска: видео

    Голые мужчины и женщина занялись гимнастикой на улице Южно-Сахалинска: видео

    1 комментарий
    Голые мужчины и женщина занялись гимнастикой на улице <nobr>Южно-Сахалинска</nobr>: видео

    Голые мужчины и женщина занялись гимнастикой на улице Южно-Сахалинска: видео

    Голые мужчины и женщина занялись гимнастикой на улице <nobr>Южно-Сахалинска</nobr>: видео

      В центре Южно-Сахалинска голые местные жители занялись физкультурой прямо на улице.

      Как сообщил сайт Sakhalin.info, необычную картину наблюдали жители города, прогуливавшиеся ночью в районе перекрестка проспекта Мира и улицы Пуркаева.

      Четверо молодых горожан, среди которых была девушка, полностью раздетые занимались физическими упражнениями, при этом что-то выкрикивая.

      Одежда молодых людей лежала рядом. Возможно, горожане кому-то проиграли спор, отмечается на сайте.

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