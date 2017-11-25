Секрет на миллион
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Секрет на миллион
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    Жительницу Пензенской области отправят в психбольницу за жестокое убийство знакомого двумя ножами

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    • Фото: penza.sledcom.ru
    Жительницу Пензенской области отправят в психбольницу за жестокое убийство знакомого двумя ножами

    Жительницу Пензенской области отправят в психбольницу за жестокое убийство знакомого двумя ножами

    Жительницу Пензенской области отправят в психбольницу за жестокое убийство знакомого двумя ножами
  • Фото: penza.sledcom.ru

    • В Пензенской области 21-летняя местная жительница убила знакомого своего отчима во время распития спиртных напитков. Об этом говорится в сообщении СУ СКР по Пензенской области.

    Инцидент произошел в ночь с 7 на 8 сентября 2017 года в городе Каменке. По данным следствия, девушка расписала спиртные напитки у себя дома в компании матери, отчима и его знакомого 1972 года рождения. В ходе общения между девушкой и гостем произошел конфликт, в результате которого она схватила нож и ударила мужчину в грудь не менее двух раз.

    Из сообщения СК: «Последний, потеряв равновесие, упал на пол. Тогда она взяла в другую руку еще один нож и начала двумя ножами наносить множественные удары в область головы, тела, рук и ног мужчины, причинив ему более 150 колото-резаных ранений».

    От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

    Психиатрическая экспертиза показала, что девушка не осознавала опасность своих действий и не могла руководить ими. Уголовное дело в отношении нее направлено в суд. Ожидается, что обвиняемую направят на принудительное лечение.

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