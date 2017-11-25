В Ленобласти угонщик вернул жертве автомобиль с младенцем

В Ленинградской области злоумышленник вернул местной жительнице угнанный автомобиль с младенцем внутри.
Инцидент произошел накануне на стоянке в деревне Порошкино. Cadillac Escalade у женщины угнали, когда та отправилась в магазин, оставив в салоне дорогой иномарки своего трехмесячного ребенка.
Вернувшись, автомобилистка не нашла свою машину и обратилась к правоохранителям. Примечательно, что через некоторое время неизвестный сам вернул автомобиль с младенцем. Об этом заявительница рассказала прибывшим по вызову полицейским.
ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти: «Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу, где обнаружили заявительницу, которая сообщила, что около 11:30 неизвестный злоумышленник вернул ее иномарку вместе с ребенком на место парковки, после чего пересел в автомобиль Land Rover Discovery и с места происшествия скрылся. Ребенок не пострадал».
Против матери возбуждено уголовное дело по факту оставления ребенка в опасности. Женщина находится под подпиской о невыезде.
Вернувшись, автомобилистка не нашла свою машину и обратилась к правоохранителям. Примечательно, что через некоторое время неизвестный сам вернул автомобиль с младенцем. Об этом заявительница рассказала прибывшим по вызову полицейским.
ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти: «Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу, где обнаружили заявительницу, которая сообщила, что около 11:30 неизвестный злоумышленник вернул ее иномарку вместе с ребенком на место парковки, после чего пересел в автомобиль Land Rover Discovery и с места происшествия скрылся. Ребенок не пострадал».
Против матери возбуждено уголовное дело по факту оставления ребенка в опасности. Женщина находится под подпиской о невыезде.
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