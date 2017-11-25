Своя игра
ТВ-Эфир
Своя игра
    •  

    Пасечник рассказал о дальнейшем политическом курсе ЛНР

    комментировать
    • Фото: mvdlnr.ru
    Пасечник рассказал о дальнейшем политическом курсе ЛНР

    Пасечник рассказал о дальнейшем политическом курсе ЛНР

    Пасечник рассказал о дальнейшем политическом курсе ЛНР
  • Фото: mvdlnr.ru

    • Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник намерен сохранить курс на сотрудничество с Россией. Об этом он заявил на выступлении перед народным советом ЛНР.

    Леонид Пасечник: «Сейчас мы будем придерживаться того курса, которым шли на протяжении всех этих лет. Это, прежде всего, курс на союз с Российской Федерацией, верность минским соглашениям, экономическое и политическое развитие республики, обеспечение безопасности и нормальной жизни для каждого жителя ЛНР».

    По его словам, «никакого кризиса власти» не будет. Пасечник добавил, что будет пресекать любые попытки выйти за рамки закона и конституции республики, сообщает РИА Новости.

    смотретьГлава ЛНР Плотницкий подал в отставку
    Глава ЛНР Плотницкий подал в отставку
    Ранее сегодня парламентарии ЛНР утвердили кандидатуру Леонида Пасечника на должность временно исполняющего обязанности главы республики. Он сменил на этом посту Игоря Плотницкого, который, как сообщалось, решил уйти в отставку по состоянию здоровья.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru