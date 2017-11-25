Пасечник рассказал о дальнейшем политическом курсе ЛНР

Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник намерен сохранить курс на сотрудничество с Россией. Об этом он заявил на выступлении перед народным советом ЛНР.
Леонид Пасечник: «Сейчас мы будем придерживаться того курса, которым шли на протяжении всех этих лет. Это, прежде всего, курс на союз с Российской Федерацией, верность минским соглашениям, экономическое и политическое развитие республики, обеспечение безопасности и нормальной жизни для каждого жителя ЛНР».
По его словам, «никакого кризиса власти» не будет. Пасечник добавил, что будет пресекать любые попытки выйти за рамки закона и конституции республики, сообщает РИА Новости.
Ранее сегодня парламентарии ЛНР утвердили кандидатуру Леонида Пасечника на должность временно исполняющего обязанности главы республики. Он сменил на этом посту Игоря Плотницкого, который, как сообщалось, решил уйти в отставку по состоянию здоровья.
По его словам, «никакого кризиса власти» не будет. Пасечник добавил, что будет пресекать любые попытки выйти за рамки закона и конституции республики, сообщает РИА Новости.
Ранее сегодня парламентарии ЛНР утвердили кандидатуру Леонида Пасечника на должность временно исполняющего обязанности главы республики. Он сменил на этом посту Игоря Плотницкого, который, как сообщалось, решил уйти в отставку по состоянию здоровья.
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