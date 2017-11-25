Полиция ищет водителя, проехавшегося по тротуарам у Кремля

Полиция изучает видеозапись, на которой неизвестный ездит на автомобиле по пешеходным дорожкам около Кремля. Об этом сообщили в
пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
Из сообщения пресс-службы: «Данная видеозапись изучается столичной Госавтоинспекцией».
В пресс-службе отметили, что водителя планируется привлечь к ответственности, сообщает «Интерфакс».
Ранее в Сети появилось видео, снятое из салона автомобиля, который ехал по пешеходной дорожке около Московского Кремля. По информации СМИ, за рулем автомобиля BMW находился 18-летний мажор.
В пресс-службе отметили, что водителя планируется привлечь к ответственности, сообщает «Интерфакс».
Ранее в Сети появилось видео, снятое из салона автомобиля, который ехал по пешеходной дорожке около Московского Кремля. По информации СМИ, за рулем автомобиля BMW находился 18-летний мажор.
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