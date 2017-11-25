НашПотребНадзор
ТВ-Эфир
НашПотребНадзор
    •  

    Полиция ищет водителя, проехавшегося по тротуарам у Кремля

    9 комментариев

    Полиция ищет водителя, проехавшегося по тротуарам у Кремля

    Полиция ищет водителя, проехавшегося по тротуарам у Кремля

    Полиция изучает видеозапись, на которой неизвестный ездит на автомобиле по пешеходным дорожкам около Кремля. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

    Из сообщения пресс-службы: «Данная видеозапись изучается столичной Госавтоинспекцией».

    В пресс-службе отметили, что водителя планируется привлечь к ответственности, сообщает «Интерфакс».

    Ранее в Сети появилось видео, снятое из салона автомобиля, который ехал по пешеходной дорожке около Московского Кремля. По информации СМИ, за рулем автомобиля BMW находился 18-летний мажор.

    Новости по теме

    Гонки золотой молодежи

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru