Под Казанью задержан второй подозреваемый в изнасиловании уральской школьницы

В Татарстане пойман второй участник жестокого изнасилования
12-летней девочки из Екатеринбурга.
Задержание произошло в частном доме в пригороде Казани. Подозреваемым оказался гражданин 1984 года рождения. Правоохранители под конвоем доставили его в Екатеринбург.
МВД РФ по Свердловской области: «Представители МВД уже доставили его самолетом в Екатеринбург, в ближайшее время нашими коллегами из СК он будет официально допрошен с предъявлением необходимого обвинения».
Преступление было совершено вечером 7 ноября в Чкаловском районе Екатеринбурга. Двое мужчин затащили девочку, возвращавшуюся из музыкальной школы, в машину, а потом запихнули ее в большую сумку и унесли в квартиру. Там педофилы несколько часов насиловали свою жертву. Как сообщают СМИ, все происходящее они снимали на камеру. Не исключено, что при этом велась и онлайн-трансляция для сайта педофилов. После этого преступники поместили школьницу обратно в сумку, отнесли ее в машину, вывезли на Полевской тракт и оставили на обочине.
Первый подозреваемый был задержан в ночь на 18 ноября. Представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых тогда отмечал, что во время разговора с сыщиками задержанный, который оказался «откровенным рецидивистом», вел себя чересчур уверенно.
Валерий Горелых, официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области: «Его поведение напоминало действия известного бандита по кличке Фокс из фильма Станислава Говорухина „Место встречи изменить нельзя“, который всегда повторял операм фразу „Ну, доказывай начальник“».
В поисках предполагаемых преступников участвовали более 250 полицейских.
МВД РФ по Свердловской области: «Представители МВД уже доставили его самолетом в Екатеринбург, в ближайшее время нашими коллегами из СК он будет официально допрошен с предъявлением необходимого обвинения».
Преступление было совершено вечером 7 ноября в Чкаловском районе Екатеринбурга. Двое мужчин затащили девочку, возвращавшуюся из музыкальной школы, в машину, а потом запихнули ее в большую сумку и унесли в квартиру. Там педофилы несколько часов насиловали свою жертву. Как сообщают СМИ, все происходящее они снимали на камеру. Не исключено, что при этом велась и онлайн-трансляция для сайта педофилов. После этого преступники поместили школьницу обратно в сумку, отнесли ее в машину, вывезли на Полевской тракт и оставили на обочине.
Первый подозреваемый был задержан в ночь на 18 ноября. Представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых тогда отмечал, что во время разговора с сыщиками задержанный, который оказался «откровенным рецидивистом», вел себя чересчур уверенно.
Валерий Горелых, официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области: «Его поведение напоминало действия известного бандита по кличке Фокс из фильма Станислава Говорухина „Место встречи изменить нельзя“, который всегда повторял операм фразу „Ну, доказывай начальник“».
В поисках предполагаемых преступников участвовали более 250 полицейских.
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