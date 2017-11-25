Народный совет ЛНР утвердил Леонида Пасечника и. о. главы республики

Луганские парламентарии утвердили кандидатуру Леонида Пасечника на должность временно исполняющего обязанности главы самопровозглашенной ЛНР.
О назначении Пасечника на должность и. о. главы Луганской народной республики сообщил «Луганскинформцентр» со ссылкой на спикера народного совета ЛНР Владимира Дегтяренко.
Владимир Дегтяренко: «Руководствуясь статьей 62 п. 7 части 2, статьей 70 временного основного закона (конституции) ЛНР народный совет постановляет признать исполняющим обязанности главы ЛНР Пасечника Леонида Ивановича с 25 ноября 2017 года».
Депутаты народного совета ЛНР приняли это решение единогласно. Леонид Пасечник также назначен уполномоченным от ЛНР по исполнению минских соглашений.
Ранее сегодня парламентарии ЛНР проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы республики Игоря Плотницкого. Сообщалось, что он написал заявление об уходе с поста. Причиной его решения называется состояние здоровья. Леонид Пасечник, который стал и. о. главы самопровозглашенной республики, с октября 2014-го занимал пост министра государственной безопасности ЛНР.
Владимир Дегтяренко: «Руководствуясь статьей 62 п. 7 части 2, статьей 70 временного основного закона (конституции) ЛНР народный совет постановляет признать исполняющим обязанности главы ЛНР Пасечника Леонида Ивановича с 25 ноября 2017 года».
Депутаты народного совета ЛНР приняли это решение единогласно. Леонид Пасечник также назначен уполномоченным от ЛНР по исполнению минских соглашений.
Ранее сегодня парламентарии ЛНР проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы республики Игоря Плотницкого. Сообщалось, что он написал заявление об уходе с поста. Причиной его решения называется состояние здоровья. Леонид Пасечник, который стал и. о. главы самопровозглашенной республики, с октября 2014-го занимал пост министра государственной безопасности ЛНР.
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