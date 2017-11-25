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    «Победа» получила разрешение на рейсы в Белоруссию

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    «Победа» получила разрешение на рейсы в Белоруссию

    «Победа» получила разрешение на рейсы в Белоруссию

    Российский лоукостер «Победа» получил допуск Росавиации к регулярным рейсам в Белоруссию.

    Как следует из приказа Росавиации, авиакомпании разрешили летать по маршрутам Санкт-Петербург — Минск и Москва — Гомель. По обоим направлениями — до семи раз в неделю.

    Белоруссия должна была стать первым международным направлением «Победы». Перевозчик планировал запустить рейсы в Минск еще в 2015 году, неоднократно подавал заявки на допуск и каждый раз получал отказ. По неофициальным данным, связано это было с позицией национального перевозчика Белоруссии «Белавиа».

    К 2018 году «Победа» планирует увеличить маршрутную сеть до 45 направлений. Тарифы перевозчика начинаются от 499 рублей.

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