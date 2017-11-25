Какая упаковка делает еду опасной: эксперимент программы «НашПотребНадзор»

Чем грозят привычные продуктовые упаковки и как отличить вредную тару от безвредной?
Сначала немецкие газеты заставили своих читателей судорожно перечитывать заголовки: «В шоколаде нашли минеральные масла. Правозащитники требуют остановки продаж». Через пару дней скандал охватил всю Европу. Увесистую ложку дегтя в шоколадную идиллию подмешала немецкая ассоциация по защите прав потребителей. Эксперты проверили шоколадки 10 популярных брендов и в каждой из них нашли вредные минеральные масла, которые, как следует из отчетов, просочились в плитки из типографской краски с этикеток. Немецкие педиатры в шоке.
Наталья Петрова купленные в магазине бутылки из-под воды часто не выбрасывает, а приспосабливает: мол, в хозяйстве пригодится. Например, наливает в них чай или морс, чтобы пить по дороге на дачу. Это удобно. Вот только бутылки эти — одноразовые. Как только пробка впервые после завода откручена, а внутрь попал воздух, пластик начинает выделять вредные химические вещества. Дело в том, что бутылки для питьевой воды, соков и лимонадов делают из дешевого материала. Он крайне нестойкий и быстро разрушается. Попадая в организм, эти химические вещества способны нарушить работу эндокринной системы.
Сколько можно хранить воду в пластиковых бутылках? В каких ланч-боксах разогревать еду безопасно, а в каких нет? И неужели в коробку лапши быстрого приготовления на самом деле нельзя наливать кипяток? Безопасны ли еда и напитки из алюминиевых банок? Ответы на эти вопросы — в материале программы «НашПотребНадзор».
Наталья Петрова купленные в магазине бутылки из-под воды часто не выбрасывает, а приспосабливает: мол, в хозяйстве пригодится. Например, наливает в них чай или морс, чтобы пить по дороге на дачу. Это удобно. Вот только бутылки эти — одноразовые. Как только пробка впервые после завода откручена, а внутрь попал воздух, пластик начинает выделять вредные химические вещества. Дело в том, что бутылки для питьевой воды, соков и лимонадов делают из дешевого материала. Он крайне нестойкий и быстро разрушается. Попадая в организм, эти химические вещества способны нарушить работу эндокринной системы.
Сколько можно хранить воду в пластиковых бутылках? В каких ланч-боксах разогревать еду безопасно, а в каких нет? И неужели в коробку лапши быстрого приготовления на самом деле нельзя наливать кипяток? Безопасны ли еда и напитки из алюминиевых банок? Ответы на эти вопросы — в материале программы «НашПотребНадзор».
Комментарии