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    «Парижскому стрелку» Декару вынесен приговор

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    «Парижскому стрелку» Декару вынесен приговор

    «Парижскому стрелку» Декару вынесен приговор

    Абдельхаким Декар, устроивший стрельбу в редакции газеты Liberation, приговорен к 25 годам лишения свободы.

    Как сообщает ТАСС, суд пришел к выводу, что «агрессивные действия» Декара связаны с «его неприязнью к обществу». Его признали виновным по статьям «Покушение на убийство» и «Похищение».

    Адвокат Декара Уго Леви заявил, что намерен подать апелляцию. По словам адвоката, 25 лет заключения — это «очень тяжелое наказание» для его подзащитного.

    смотретьПарижского стрелка от неминуемой смерти спас спецназ
    Парижского стрелка от неминуемой смерти спас спецназ
    В ноябре 2013 года Абдельхаким Декар устроил стрельбу из охотничьего ружья в редакции газеты Liberation и тяжело ранил одного из сотрудников. А позже он обстрелял главный офис банка Societe Generale.

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