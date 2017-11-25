«Парижскому стрелку» Декару вынесен приговор

Абдельхаким Декар, устроивший стрельбу в редакции газеты Liberation, приговорен к 25 годам лишения свободы.
Как сообщает ТАСС, суд пришел к выводу, что «агрессивные действия» Декара связаны с «его неприязнью к обществу». Его признали виновным по статьям «Покушение на убийство» и «Похищение».
Адвокат Декара Уго Леви заявил, что намерен подать апелляцию. По словам адвоката, 25 лет заключения — это «очень тяжелое наказание» для его подзащитного.
В ноябре 2013 года Абдельхаким Декар устроил стрельбу из охотничьего ружья в редакции газеты Liberation и тяжело ранил одного из сотрудников. А позже он обстрелял главный офис банка Societe Generale.
Адвокат Декара Уго Леви заявил, что намерен подать апелляцию. По словам адвоката, 25 лет заключения — это «очень тяжелое наказание» для его подзащитного.
В ноябре 2013 года Абдельхаким Декар устроил стрельбу из охотничьего ружья в редакции газеты Liberation и тяжело ранил одного из сотрудников. А позже он обстрелял главный офис банка Societe Generale.
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