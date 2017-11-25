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    Народный совет ЛНР проголосовал за отставку Плотницкого

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    • Фото: Кравченко Александр / ТАСС
    Народный совет ЛНР проголосовал за отставку Плотницкого

    Народный совет ЛНР проголосовал за отставку Плотницкого

    Народный совет ЛНР проголосовал за отставку Плотницкого
  • Фото: Кравченко Александр / ТАСС

    • Парламентарии самопровозглашенной Луганской народной республики проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы ЛНР Игоря Плотницкого.

    Решение об отставке Плотницкого народный совет принял единогласно — за прекращение его полномочий проголосовали все 38 парламентариев, передает «Интерфакс».

    Владимир Дегтяренко, спикер народного совета ЛНР: «Народный совет проголосовал за досрочное прекращение полномочий И. Плотницкого с 24 ноября 2017 года в связи с его заявлением по собственному желанию».

    смотретьЗаявление руководства ЛНР об отставке Плотницкого
    Заявление руководства ЛНР об отставке Плотницкого
    Ранее руководство ЛНР опубликовало видео с заявлением об уходе Плотницкого с поста. Причиной его решения названо состояние здоровья. Временно исполняющим обязанности главы самопровозглашенной республики станет Леонид Пасечкин. Он уже заявил, что ЛНР останется верной минским договоренностям.

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