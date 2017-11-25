«НашПотребНадзор» развенчал популярные мифы о жвачке

Чего от жевательной резинки больше — пользы или вреда? Защищает ли она зубы человека? Можно ли ее жевать и не переживать за свое здоровье или даже поправлять его?
В рекламе говорится, что зубы будут здоровыми и белоснежными, если жевать жвачку каждый день.
Оказалось, что никаким отбеливающим эффектом жвачка не обладает. И от кариеса не защищает. При жевании, когда сдавливается жвачка, она не протискивается между зубами, а ведь кариес начинается именно там. Да и зубную щетку жвачка не заменит. У стоматологов уже челюсть сводит объяснять это.
Денис Козлов, врач-стоматолог: «Если вы кушаете не дома, то воспользуйтесь зубной нитью, надо прополоскать полость рта хотя бы стаканом воды. Следующий момент — это отбеливание зубов. Только профессиональный стоматолог с помощью специальных препаратов может произвести профессиональное отбеливание».
Один, но очень весомый плюс в кратковременном жевании есть — десны в этот момент, оказывается, активно выделяют специальное вещество, которое стимулирует формирование в крови B-лимфоцитов. А они способствуют выработке антител, главных защитников организма от вредных микробов. То есть у жевания, как выясняется, есть обеззараживающий эффект.
Чем жевательные резинки помогают спортсменам добиваться более высоких результатов? Что будет, если проглотить жвачку? Правда, ли что эта тянучка помогает худеть? Ответы на эти вопросы — в сюжете программы «НашПотребНадзор».
Оказалось, что никаким отбеливающим эффектом жвачка не обладает. И от кариеса не защищает. При жевании, когда сдавливается жвачка, она не протискивается между зубами, а ведь кариес начинается именно там. Да и зубную щетку жвачка не заменит. У стоматологов уже челюсть сводит объяснять это.
Денис Козлов, врач-стоматолог: «Если вы кушаете не дома, то воспользуйтесь зубной нитью, надо прополоскать полость рта хотя бы стаканом воды. Следующий момент — это отбеливание зубов. Только профессиональный стоматолог с помощью специальных препаратов может произвести профессиональное отбеливание».
Один, но очень весомый плюс в кратковременном жевании есть — десны в этот момент, оказывается, активно выделяют специальное вещество, которое стимулирует формирование в крови B-лимфоцитов. А они способствуют выработке антител, главных защитников организма от вредных микробов. То есть у жевания, как выясняется, есть обеззараживающий эффект.
Чем жевательные резинки помогают спортсменам добиваться более высоких результатов? Что будет, если проглотить жвачку? Правда, ли что эта тянучка помогает худеть? Ответы на эти вопросы — в сюжете программы «НашПотребНадзор».
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