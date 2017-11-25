Просрочка: как влияют на здоровье продукты с истекшим сроком годности

Репортеры программы «Еда живая и мертвая» решили разобраться, как устанавливают сроки годности и всегда ли стоит верить тому, что написано на этикетке. И всегда ли надо выбрасывать то, что просрочено?

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Рынки просрочки найти несложно, их немало и в Москве. Один из них, к примеру, находится всего в 10 минутах езды от Кремля. Свежестью там не пахнет. В обычных коробках, зачастую прямо на грязной улице, безо всяких холодильников хранятся колбасы, молочные продукты, полуфабрикаты. Ассортимент как в крупном гипермаркете, но цены — со скидкой 80%. Продавцы не скрывают, что срок годности у всех продуктов закончился, это и объясняет распродажу.



Покупатели — в основном пожилые люди. Пряча взгляд, они признаются, что на пенсии не до брезгливости. Активисты отмечают, что за последние годы просроченных продуктов в продаже стало меньше, но есть отдельные точки, где ситуация не меняется.



Конечно, лучше не употреблять в пищу никакие продукты после истечения срока годности. Они могут оказаться безопасными, а могут и не оказаться. Шансы, что вы не отравитесь, есть, но алгоритм везения просчитать невозможно.



Что же происходит со здоровьем у тех, кто употребляет такие продукты регулярно? Репортеры НТВ купили на рынке сметану, просроченную на один день, а также сосиски, творог и майонез, которые нельзя было продавать уже полтора месяца. О результатах анализов — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».