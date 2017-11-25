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    Пятерка неожиданных фактов об икре. еда, продукты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПятерка неожиданных фактов об икре

    Пятерка неожиданных фактов об икре

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    Пятерка неожиданных фактов об икре

    Пятерка неожиданных фактов об икре

    Пятерка неожиданных фактов об икре

      Какие тайны скрывает икра? Репортеры программы «Еда живая и мертвая» подобрали пять интересных фактов об этом продукте.

      1. Икра может быть опасна

      Диетологи предупреждают: икра может быть вредной. Главная опасность — соль, которой там, как правило, очень много. А избыток соли — это гипертония, инсульт и ускоренное старение.

      Опасна для здоровья и икра некачественная. Продавцы иногда применяют нечестные методы, чтобы придать товарный вид товару залежалому. И в магазинах, и на рынках с качеством все бывает очень по-разному. Так что к приобретаемой икре всегда лучше присмотреться. И если есть икру качественную и в небольших количествах, то плюсов у этого продукта окажется больше, чем минусов.

      2. Дорогая икра не полезнее дешевой

      В Интернете можно встретить рекомендацию время от времени устраивать себе икорную диету: добавлять в рацион ежедневно по 2–3 чайных ложки красной икры. Якобы это улучшает здоровье по всем фронтам — в частности, делает острее зрение. Диетологи призывают не увлекаться, но время от времени действительно по чуть-чуть добавлять этот продукт в рацион.

      Икра богата витаминами, в первую очередь витаминами жирорастворимыми — такими, как D, A, некоторыми витаминами группы B. То есть это в концентрированном виде вся та польза, которую мы ждем от рыбы. Интересно, что одинаково полезны и дорогие виды икры — черная и красная — и дешевые: мойвы, щуки, минтая.

      3. Икру можно сделать из чего угодно

      Особый случай — икра имитированная, то есть ненастоящая. Ее придумали еще в 60-е годы в СССР. Баночка стоила 90 копеек, тогда как цена реальной икры доходила до 20 рублей. Сначала в основе был белок яйца, затем изобрели улучшенную формулу — с желатином. А позже в ход пошли водоросли. Их экстракты смешивают с водой, красителем, разными добавками. Вкус — практически как у настоящей икры. А вот того же набора полезных веществ ожидать не стоит. Это просто соленые крупинки, иногда обогащенные витаминами.

      4. Икру не только едят

      Благодаря богатству состава икры ее активно используют не только в качестве пищи, но и применяют в кремах, масках и сыворотках. Говорят, продукция с черной и красной икрой обладает омолаживающим эффектом.

      Этот эффект заметила еще полвека назад француженка Ингрид Мийе: она наблюдала за работой женщин на икорном промысле и обратила внимание, как сильно различаются их морщинистые лица и гладкая кожа рук. Вскоре Ингрид выпустила первую в мире косметическую линию с экстрактом черной икры.

      5. Икра хороша не только на бутербродах

      Не все знают, но икру можно использовать и в горячих блюдах. Она отлично сочетается, например, с картофелем и макаронами — в теплом виде вкус икры раскрывается совершенно по-новому, ярко. Этот эффект применяют и в японской кухне.

      Некоторые варианты блюд с икрой могут просто шокировать. Например, черная икра с белым шоколадом. Казалось бы, несочетаемые продукты, но вместе дают потрясающий вкус. На этом интересные комбинации не заканчиваются. В Петербурге, например, открыли целый икорный бар, где предлагают взглянуть на этот продукт по-новому.

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