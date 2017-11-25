Жюри «Ты супер! Танцы» дало шанс пятерым участникам проявить себя в полуфинале

В четвертом четвертьфинале участники проекта «Ты супер! Танцы» продолжили борьбу за выход в полуфинал. Конкурсанты показали, что многому научились на проекте.
Кристина Стародубова, которая ранее участвовала в вокальном шоу «Ты супер!», продолжает борьбу на танцевальной сцене. Девочка сумела создать образ, который вызвал улыбки на лицах всех зрителей, сидевших в зале, и заслужила похвалу жюри.
Леон Капба в прошлый раз на сцене продемонстрировал свое мастерство в народном абхазском танце. Но теперь после занятий с хореографами проекта он выступил в совершенно новом для себя стиле, хотя сохранил прежнюю энергичность исполнения. Поддержать мальчика приехал его соотечественник — юморист Тимур Тания.
Следующей на сцену вышла 16-летняя Алёна Попова. Она появилась в образе сказочной королевы. Судьи признали, что ее выступление произвело на них впечатление. Евгений Папунаишвили отметил, что в ее номере сложилось все — и музыкальное сопровождение, и костюм, и исполнение.
11-летние Анастасия Аничкина и Евгений Старенков снова выступили вместе. Судьи отметили их актерские способности и прекрасное исполнение. А после выступления Женю, которого воспитывает бабушка, ждал особенный сюрприз — видеосообщение от мамы, которая находится в тюрьме. Она пообещала, что сделает все, чтобы больше никогда не расставаться с сыном.
Евгения Ким сумела очаровать жюри. Судьи единогласно признали талант маленькой участницы. А после нее на сцене появился Сергей Козибеев. Для него у жюри нашлись и похвала, и справедливые замечания. Поддержать его пришла прославленная фигуристка, призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая.
Ирина Слуцкая: «Спасибо большое за ваш прекрасный танец, за ваш прекрасный образ. Мне хочется вам пожелать, безусловно, пройти в следующий тур и прислушаться к некоторым мнениям жюри. Не принимать все близко к сердцу, ни в коем случае не обижаться, а именно прислушаться и сделать в следующий раз намного больше, чем вы сделали в этот раз».
Александра Сементина удивила зрителей эффектным появлением на сцене. Девочка поднялась над залом на двух лентах, поразив членов жюри пластичным танцем на высоте. А за сценой участницу ждал сюрприз. Раньше за ней присматривала соседка по имени Татьяна, и женщина, которая была добра и внимательна к девочке, не получавшей должной заботы от родителей, пришла поддержать ее на конкурсе.
Следующих участников соединили в трио хореографы проекта «Ты супер! Танцы», но у каждого из них свой личный зачет. Кирилл Коростелёв, Алёна Позднякова и Динара Аглиуллина представили сказочный номер на сцене о зимних чудесах. Несмотря на сложности, связанные с декорациями на сцене, участники справились с техникой исполнения.
Ирина Ананьева, которая свое первое выступление построила на исполнении трюков, на этот раз показала себя с другой стороны. Девочка сумела прочувствовать свой танец и донести эмоции до зрителей. Но самое главное — в этот день исполнилась мечта девочки познакомиться с олимпийской чемпионкой Маргаритой Мамун. Знаменитая спортсменка подарила участнице ленту.
Маргарита Мамун: «Я очень рада быть здесь, я безумно за тебя болела. Ты такая красотка, я видела твое предыдущее выступление. На том выступлении ты была такой эмоциональной, такой амазонкой, а сегодня такой элегантный номер, такая пластичная. Знаю по себе, это очень сложно сочетать и быть абсолютно разной в разных номерах, и ты с этим справилась».
Никиту Иванова и Соню Крючкову поставили в пару хореографы проекта «Ты супер! Танцы». Маленькие участники продемонстрировали свои способности в исполнении бальных танцев и заслужили похвалу. Член жюри Егор Дружинин отметил, что участники прекрасно взаимодействовали на сцене.
Аббасгулу Сафаров, в прошлый раз выступавший с народным азербайджанским танцем, теперь в своем номере рассказал целую историю юного пастуха. Однако у Егора Дружинина возник вопрос к мальчику, который снова представил национальный танец, может ли участник выступать в других стилях.
Екатерина Торшина станцевала в стиле джаз-модерн. Ее образ на этот раз кардинально отличался от прошлого. В первый раз на сцену она вышла в наряде русской девицы из сказок. На этот раз девушка вновь продемонстрировала свою женственность, но уже совсем иначе. Катя давно восхищается спортсменками-синхронистками, и поддержать ее в этот ответственный момент пришла трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселёва.
Мария Киселёва: «Катюша, я тебя поздравляю. Профессиональное жюри дало точные комментарии. Но я тебе хочу сказать, что, если бы у тебя сегодня все было бы идеально, это могло бы тебе помешать идти дальше. А сегодня эти замечательные советы и подсказки, которые ты используешь, будут лучом света перед тобой. То, что сегодня не все получилось, позволит тебе быть более требовательной к себе».
А девятилетняя Ира Коновалова исполнила танец в стиле афро-джаз. Перед зрителями она появилась в образе ведьмы, колдующей у котла. Члены жюри отметили, что танец был не по годам сложным. Но девочка сумела представить номер на высшем уровне.
Алёна Довбыш представила во всех смыслах космический номер на сцене. Девочка олицетворяла дух, создававший Вселенную. Член жюри Кристина Кретова тем не менее отметила, что участница не полностью раскрыла свои способности.
В финале конкурсного дня члены жюри должны были выбрать четырех полуфиналистов. Но в этот раз в следующий тур прошли пятеро участников — судьи создали новый танцевальный дуэт.
Следующий выпуск шоу «Ты супер! Танцы», которое помогает раскрыть на танцевальном поприще способности детей, оставшихся без попечения родителей, смотрите на НТВ и НТВ.Ru 2 декабря в 21:00.
Леон Капба в прошлый раз на сцене продемонстрировал свое мастерство в народном абхазском танце. Но теперь после занятий с хореографами проекта он выступил в совершенно новом для себя стиле, хотя сохранил прежнюю энергичность исполнения. Поддержать мальчика приехал его соотечественник — юморист Тимур Тания.
Следующей на сцену вышла 16-летняя Алёна Попова. Она появилась в образе сказочной королевы. Судьи признали, что ее выступление произвело на них впечатление. Евгений Папунаишвили отметил, что в ее номере сложилось все — и музыкальное сопровождение, и костюм, и исполнение.
11-летние Анастасия Аничкина и Евгений Старенков снова выступили вместе. Судьи отметили их актерские способности и прекрасное исполнение. А после выступления Женю, которого воспитывает бабушка, ждал особенный сюрприз — видеосообщение от мамы, которая находится в тюрьме. Она пообещала, что сделает все, чтобы больше никогда не расставаться с сыном.
Евгения Ким сумела очаровать жюри. Судьи единогласно признали талант маленькой участницы. А после нее на сцене появился Сергей Козибеев. Для него у жюри нашлись и похвала, и справедливые замечания. Поддержать его пришла прославленная фигуристка, призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая.
Ирина Слуцкая: «Спасибо большое за ваш прекрасный танец, за ваш прекрасный образ. Мне хочется вам пожелать, безусловно, пройти в следующий тур и прислушаться к некоторым мнениям жюри. Не принимать все близко к сердцу, ни в коем случае не обижаться, а именно прислушаться и сделать в следующий раз намного больше, чем вы сделали в этот раз».
Александра Сементина удивила зрителей эффектным появлением на сцене. Девочка поднялась над залом на двух лентах, поразив членов жюри пластичным танцем на высоте. А за сценой участницу ждал сюрприз. Раньше за ней присматривала соседка по имени Татьяна, и женщина, которая была добра и внимательна к девочке, не получавшей должной заботы от родителей, пришла поддержать ее на конкурсе.
Следующих участников соединили в трио хореографы проекта «Ты супер! Танцы», но у каждого из них свой личный зачет. Кирилл Коростелёв, Алёна Позднякова и Динара Аглиуллина представили сказочный номер на сцене о зимних чудесах. Несмотря на сложности, связанные с декорациями на сцене, участники справились с техникой исполнения.
Ирина Ананьева, которая свое первое выступление построила на исполнении трюков, на этот раз показала себя с другой стороны. Девочка сумела прочувствовать свой танец и донести эмоции до зрителей. Но самое главное — в этот день исполнилась мечта девочки познакомиться с олимпийской чемпионкой Маргаритой Мамун. Знаменитая спортсменка подарила участнице ленту.
Маргарита Мамун: «Я очень рада быть здесь, я безумно за тебя болела. Ты такая красотка, я видела твое предыдущее выступление. На том выступлении ты была такой эмоциональной, такой амазонкой, а сегодня такой элегантный номер, такая пластичная. Знаю по себе, это очень сложно сочетать и быть абсолютно разной в разных номерах, и ты с этим справилась».
Никиту Иванова и Соню Крючкову поставили в пару хореографы проекта «Ты супер! Танцы». Маленькие участники продемонстрировали свои способности в исполнении бальных танцев и заслужили похвалу. Член жюри Егор Дружинин отметил, что участники прекрасно взаимодействовали на сцене.
Аббасгулу Сафаров, в прошлый раз выступавший с народным азербайджанским танцем, теперь в своем номере рассказал целую историю юного пастуха. Однако у Егора Дружинина возник вопрос к мальчику, который снова представил национальный танец, может ли участник выступать в других стилях.
Екатерина Торшина станцевала в стиле джаз-модерн. Ее образ на этот раз кардинально отличался от прошлого. В первый раз на сцену она вышла в наряде русской девицы из сказок. На этот раз девушка вновь продемонстрировала свою женственность, но уже совсем иначе. Катя давно восхищается спортсменками-синхронистками, и поддержать ее в этот ответственный момент пришла трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселёва.
Мария Киселёва: «Катюша, я тебя поздравляю. Профессиональное жюри дало точные комментарии. Но я тебе хочу сказать, что, если бы у тебя сегодня все было бы идеально, это могло бы тебе помешать идти дальше. А сегодня эти замечательные советы и подсказки, которые ты используешь, будут лучом света перед тобой. То, что сегодня не все получилось, позволит тебе быть более требовательной к себе».
А девятилетняя Ира Коновалова исполнила танец в стиле афро-джаз. Перед зрителями она появилась в образе ведьмы, колдующей у котла. Члены жюри отметили, что танец был не по годам сложным. Но девочка сумела представить номер на высшем уровне.
Алёна Довбыш представила во всех смыслах космический номер на сцене. Девочка олицетворяла дух, создававший Вселенную. Член жюри Кристина Кретова тем не менее отметила, что участница не полностью раскрыла свои способности.
В финале конкурсного дня члены жюри должны были выбрать четырех полуфиналистов. Но в этот раз в следующий тур прошли пятеро участников — судьи создали новый танцевальный дуэт.
Следующий выпуск шоу «Ты супер! Танцы», которое помогает раскрыть на танцевальном поприще способности детей, оставшихся без попечения родителей, смотрите на НТВ и НТВ.Ru 2 декабря в 21:00.
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