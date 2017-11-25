НашПотребНадзор
ТВ-Эфир
НашПотребНадзор
    •  
    Внезапные проверки и звезды качества: в России стартует новый этап борьбы с суррогатным бензином. АЗС, бензин, контрафакт, штрафы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВнезапные проверки и звезды качества: в России стартует новый этап борьбы с суррогатным бензином

    Внезапные проверки и звезды качества: в России стартует новый этап борьбы с суррогатным бензином

    комментировать
    Внезапные проверки и звезды качества: в России стартует новый этап борьбы с суррогатным бензином

    Внезапные проверки и звезды качества: в России стартует новый этап борьбы с суррогатным бензином

    Внезапные проверки и звезды качества: в России стартует новый этап борьбы с суррогатным бензином

      Продавцов некачественного топлива хотят заставить соблюдать закон. Штрафы вырастут в сотни раз, приличные заправки получат звезды качества, а проверки станут быстрыми и внезапными.

      Ремонт, экспертиза и суд — цена случайной заправки суррогатами. По данным Росстандарта, объем такого топлива в стране — 10 миллионов тонн в год.

      Сегодня, по закону, прийти с официальной проверкой можно, только предупредив продавца за три дня. Еще две недели уйдет на анализ проб в лаборатории. За это время суррогатами заправят тысячи машин.

      Сейчас за качество бензина и дизельного топлива отвечают только нефтезаводы, они же выдают паспорт качества топлива. Но отследить путь топлива от завода до бензоколонки сегодня почти невозможно: нефтебазы отвечают за его сохранность, но не за качество, то есть размешивай, разбавляй, продавай налево. Чтобы по пути до заправки в цистерны не попал суррогат, нефтебазы тоже заставят контролировать качество.

      Для жадных продавцов готовят жесткие наказания. Сегодня мало кого пугает штраф до 300 тысяч — копейки. В Думе поддержали идею штрафовать, исходя из выручки.

      В проверках хотят заинтересовать и самих продавцов. Взамен им присвоят звезды — по аналогии с гостиницами.

      Дмитрий Клевцов, вице-президент Федерации автовладельцев России: «Первая звезда качества присуждается топливу за соблюдение требований технического регламента и закона „О защите прав потребителей“. При этом АЗС соглашается на внеплановые проверки в течение года в режиме тайного покупателя».

      Подробности — в сюжете программы «Главная дорога».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru