Внезапные проверки и звезды качества: в России стартует новый этап борьбы с суррогатным бензином

Продавцов некачественного топлива хотят заставить соблюдать закон. Штрафы вырастут в сотни раз, приличные заправки получат звезды качества, а проверки станут быстрыми и внезапными.
Ремонт, экспертиза и суд — цена случайной заправки суррогатами. По данным Росстандарта, объем такого топлива в стране — 10 миллионов тонн в год.
Сегодня, по закону, прийти с официальной проверкой можно, только предупредив продавца за три дня. Еще две недели уйдет на анализ проб в лаборатории. За это время суррогатами заправят тысячи машин.
Сейчас за качество бензина и дизельного топлива отвечают только нефтезаводы, они же выдают паспорт качества топлива. Но отследить путь топлива от завода до бензоколонки сегодня почти невозможно: нефтебазы отвечают за его сохранность, но не за качество, то есть размешивай, разбавляй, продавай налево. Чтобы по пути до заправки в цистерны не попал суррогат, нефтебазы тоже заставят контролировать качество.
Для жадных продавцов готовят жесткие наказания. Сегодня мало кого пугает штраф до 300 тысяч — копейки. В Думе поддержали идею штрафовать, исходя из выручки.
В проверках хотят заинтересовать и самих продавцов. Взамен им присвоят звезды — по аналогии с гостиницами.
Дмитрий Клевцов, вице-президент Федерации автовладельцев России: «Первая звезда качества присуждается топливу за соблюдение требований технического регламента и закона „О защите прав потребителей“. При этом АЗС соглашается на внеплановые проверки в течение года в режиме тайного покупателя».
Подробности — в сюжете программы «Главная дорога».
Сегодня, по закону, прийти с официальной проверкой можно, только предупредив продавца за три дня. Еще две недели уйдет на анализ проб в лаборатории. За это время суррогатами заправят тысячи машин.
Сейчас за качество бензина и дизельного топлива отвечают только нефтезаводы, они же выдают паспорт качества топлива. Но отследить путь топлива от завода до бензоколонки сегодня почти невозможно: нефтебазы отвечают за его сохранность, но не за качество, то есть размешивай, разбавляй, продавай налево. Чтобы по пути до заправки в цистерны не попал суррогат, нефтебазы тоже заставят контролировать качество.
Для жадных продавцов готовят жесткие наказания. Сегодня мало кого пугает штраф до 300 тысяч — копейки. В Думе поддержали идею штрафовать, исходя из выручки.
В проверках хотят заинтересовать и самих продавцов. Взамен им присвоят звезды — по аналогии с гостиницами.
Дмитрий Клевцов, вице-президент Федерации автовладельцев России: «Первая звезда качества присуждается топливу за соблюдение требований технического регламента и закона „О защите прав потребителей“. При этом АЗС соглашается на внеплановые проверки в течение года в режиме тайного покупателя».
Подробности — в сюжете программы «Главная дорога».
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