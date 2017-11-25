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    Конкурс «Мисс Грузия — 2017» отложен из-за смертельного пожара в Батуми

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    Конкурс «Мисс Грузия — 2017» отложен <nobr>из-за</nobr> смертельного пожара в Батуми

    Конкурс «Мисс Грузия — 2017» отложен из-за смертельного пожара в Батуми

    Конкурс «Мисс Грузия — 2017» отложен <nobr>из-за</nobr> смертельного пожара в Батуми

    Конкурс «Мисс Грузия — 2017» (Miss Georgia 2017), который должен был пройти 26 ноября в Батуми, отложен из-за пожара, жертвами которого стали 11 человек.

    О переносе ежегодного мероприятия сообщила организатор конкурса красоты, руководитель грузинского модельного агентства «Имидж центр» Ия Кицмаришвили. При этом точная дата не называется.

    Ия Кицмаришвили, организатор конкурса красоты: «В связи с трагедией в Батуми и гибелью людей в результате пожара в гостинице Leogrand конкурс „Мисс Грузия — 2017“ перенесен на более поздний срок».

    По словам Кицмаришвили, все участницы конкурса, находившиеся в момент пожара в гостинице, спаслись, передает ТАСС.

    В результате возгорания, возникшего в пятницу поздно вечером в гостинице Leogrand, погибли 11 человек: 10 граждан Грузии и один гражданин Ирана. В настоящее время огонь потушен. Всего из отеля были эвакуированы более 100 человек.

    смотретьВ больницы Батуми доставили более 20 пострадавших в горящем небоскребе
    В больницы Батуми доставили более 20 пострадавших в горящем небоскребе
    Пятизвездочная гостиница Leogrand — одна из самых дорогих в Батуми. Прокуратура начала расследование, предварительно, основной причиной гибели людей называют несоблюдение норм безопасности: выяснилось, что в престижном 22-этажном отеле, построенном всего два года назад, не было даже пожарной лестницы.

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