Конкурс «Мисс Грузия — 2017» (Miss Georgia 2017), который должен был пройти 26 ноября в Батуми, отложен
из-за пожара, жертвами которого стали 11 человек.
О переносе ежегодного мероприятия сообщила организатор конкурса красоты, руководитель грузинского модельного агентства «Имидж центр» Ия Кицмаришвили. При этом точная дата не называется.
Ия Кицмаришвили, организатор конкурса красоты: «В связи с трагедией в Батуми и гибелью людей в результате пожара в гостинице Leogrand конкурс „Мисс Грузия — 2017“ перенесен на более поздний срок».
По словам Кицмаришвили, все участницы конкурса, находившиеся в момент пожара в гостинице, спаслись, передает ТАСС.
В результате возгорания, возникшего в пятницу поздно вечером в гостинице Leogrand, погибли 11 человек: 10 граждан Грузии и один гражданин Ирана. В настоящее время огонь потушен. Всего из отеля были эвакуированы более 100 человек.
Пятизвездочная гостиница Leogrand — одна из самых дорогих в Батуми. Прокуратура начала расследование, предварительно, основной причиной гибели людей называют несоблюдение норм безопасности: выяснилось, что в престижном 22-этажном отеле, построенном всего два года назад, не было даже пожарной лестницы.
Ия Кицмаришвили, организатор конкурса красоты: «В связи с трагедией в Батуми и гибелью людей в результате пожара в гостинице Leogrand конкурс „Мисс Грузия — 2017“ перенесен на более поздний срок».
По словам Кицмаришвили, все участницы конкурса, находившиеся в момент пожара в гостинице, спаслись, передает ТАСС.
В результате возгорания, возникшего в пятницу поздно вечером в гостинице Leogrand, погибли 11 человек: 10 граждан Грузии и один гражданин Ирана. В настоящее время огонь потушен. Всего из отеля были эвакуированы более 100 человек.
Пятизвездочная гостиница Leogrand — одна из самых дорогих в Батуми. Прокуратура начала расследование, предварительно, основной причиной гибели людей называют несоблюдение норм безопасности: выяснилось, что в престижном 22-этажном отеле, построенном всего два года назад, не было даже пожарной лестницы.
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