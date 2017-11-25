США в 4 раза занизили численность своих военных в Сирии

Соединенные Штаты в четыре раза занижают численность своих войск в Сирии. Об этом сообщают CNN и агенство Reuters со ссылкой на источники в Пентагоне.

По их данным, на территории арабской республики находятся как минимум 2 000 американских военных, в основном спецназовцев. Официальные данные Минобороны США совсем другие: там уверяют, что в Сирии действуют всего 500 военнослужащих.



Американцы находятся в Сирии без официального разрешения властей страны. И, как ранее сообщала газета The Washington Post, Соединенные Штаты не планируют выводить свои войска даже после разгрома ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической организации — ред.) с целью учредить новую власть на севере страны.

