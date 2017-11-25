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Еда живая и мёртвая
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    Легковушка протаранила автобус с пассажирами в Башкирии: один человек погиб

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    • Фото: УГИБДД МВД по Республике Башкортостан
    Легковушка протаранила автобус с пассажирами в Башкирии: один человек погиб

    Легковушка протаранила автобус с пассажирами в Башкирии: один человек погиб

    Легковушка протаранила автобус с пассажирами в Башкирии: один человек погиб
  • Фото: УГИБДД МВД по Республике Башкортостан

    • В Бирском районе Башкирии столкнулись легковой автомобиль и автобус, в результате один человек погиб.

    По информации начальника республиканского ГИБДД, авария произошла на 101-м километре автодороги Бирск — Уфа.

    Из сообщения ГИБДД: «Автомашина ВАЗ-2110 совершила лобовое столкновение со следующим на одно из предприятий города Благовещенска автобусом Volvo, в котором находились 29 пассажиров».

    В результате ДТП водитель легковой автомашины, 33-летний житель Бирска, от полученных повреждений скончался на месте ДТП. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства аварии.

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