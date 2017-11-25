Легковушка протаранила автобус с пассажирами в Башкирии: один человек погиб

В Бирском районе Башкирии столкнулись легковой автомобиль и автобус, в результате один человек погиб.

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ДТП

смерть

По информации начальника республиканского ГИБДД, авария произошла на 101-м километре автодороги Бирск — Уфа.



Из сообщения ГИБДД: «Автомашина ВАЗ-2110 совершила лобовое столкновение со следующим на одно из предприятий города Благовещенска автобусом Volvo, в котором находились 29 пассажиров».



В результате ДТП водитель легковой автомашины, 33-летний житель Бирска, от полученных повреждений скончался на месте ДТП. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства аварии.