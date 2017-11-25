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    Пенсионер из Татарстана соорудил для супруги роскошную карету. Татарстан, изобретения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПенсионер из Татарстана соорудил для супруги роскошную карету

    Пенсионер из Татарстана соорудил для супруги роскошную карету

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    Пенсионер из Татарстана соорудил для супруги роскошную карету

    Пенсионер из Татарстана соорудил для супруги роскошную карету

    Пенсионер из Татарстана соорудил для супруги роскошную карету

      Бывший водитель грузовика из Татарстана смастерил своими руками карету для жены, с которой прожил 40 лет. При этом карета отвечает всем современным требованиям — в комплектацию входит мягкий комфортабельный салон и своя собственная система кондиционирования.

      Транспорт класса люкс пенсионер Анвар Насыбуллин сделал сам и подарил жене на рубиновую свадьбу. Чтобы супругу согревала не только любовь, карету подготовил к любым погодным испытаниям.

      Королевскую роскошь сельский романтик создавал с помощью родственников, соседей и бюджетного отечественного автопрома.

      Аристократы Насыбуллины к променаду по селу Чулпаново готовятся основательно. В свой белоснежный экипаж садятся только в пышных нарядах. Но далеко на карете собственного производства увезти Наилю муж пока не может. По деревенской грязи карета чаще перемещается не на лошадиной силе, а на человеческой.

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Александры Тонких.

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