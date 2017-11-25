Пенсионер из Татарстана соорудил для супруги роскошную карету

Бывший водитель грузовика из Татарстана смастерил своими руками карету для жены, с которой прожил 40 лет. При этом карета отвечает всем современным требованиям — в комплектацию входит мягкий комфортабельный салон и своя собственная система кондиционирования.

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Татарстан

Транспорт класса люкс пенсионер Анвар Насыбуллин сделал сам и подарил жене на рубиновую свадьбу. Чтобы супругу согревала не только любовь, карету подготовил к любым погодным испытаниям.



Королевскую роскошь сельский романтик создавал с помощью родственников, соседей и бюджетного отечественного автопрома.



Аристократы Насыбуллины к променаду по селу Чулпаново готовятся основательно. В свой белоснежный экипаж садятся только в пышных нарядах. Но далеко на карете собственного производства увезти Наилю муж пока не может. По деревенской грязи карета чаще перемещается не на лошадиной силе, а на человеческой.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Александры Тонких.