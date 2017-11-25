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    Дед Мороз и команда НТВ приехали с подарками в Челябинск. Дед Мороз, НТВ, Новый год, Челябинск, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДед Мороз и команда НТВ приехали с подарками в Челябинск

    Дед Мороз и команда НТВ приехали с подарками в Челябинск

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    Дед Мороз и команда НТВ приехали с подарками в Челябинск

    Дед Мороз и команда НТВ приехали с подарками в Челябинск

    Дед Мороз и команда НТВ приехали с подарками в Челябинск

      В Челябинске встретили долгожданного гостя. Из Великого Устюга на Южный Урал приехал Дед Мороз с помощниками от НТВ.

      В Челябинске в этом году снега еще толком не видели. А вот Дед Мороз уже приехал — самый настоящий, с командой помощников от НТВ и подарками.

      Сотни челябинцев встречали волшебника в городском парке. Дед Мороз по секрету признался, что к нему пришло много писем от детей коммунальных работников, которые просили повременить со снежной погодой, чтобы у мам и пап было поменьше забот. Загадано — сделано.

      Настя Юшкова из многодетной семьи из города Карабаш загадала дедушке вполне земное желание — компьютер. Мама одна воспитывает пятерых детей, папа умер, денег на современные гаджеты нет, а компьютер нужен для выполнения школьных заданий. Дед Мороз и команда НТВ вместе с актером Антоном Васильевым подарили семье сразу два ноутбука, чтобы не ссорились.

      Подробнее — в материале корреспондента НТВ Инны Осиповой.

      Напомним, уже почти месяц главный зимний волшебник вместе с телевизионной группой НТВ путешествует по городам России. И в каждом посещает детские дома и многодетные семьи, чтобы исполнить заветные мечты.

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