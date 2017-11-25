Сегодня ровно 75 лет с момента подписания соглашения о формировании полка «Нормандия — Неман» — совместного интернационального советско-французского авиационного соединения, которое в годы Второй мировой сражалось с фашистскими войсками.

Этому событию посвящена выставка, которая накануне открылась в Москве. В основе экспозиции — вещи, принадлежавшие летчику прославленного полка Морису Гидо. В прошлом году их передала в дар России его дочь Анн-Мари. Это авиационные часы, компас, летные очки, фляга, военные карты и множество фотографий.



Анн-Мари Гидо: «Эти предметы для меня очень дороги, но именно поэтому я хотела поделиться ими с Россией. Я привезла их сюда благодаря помощи Военно-исторического общества. Хочу, чтобы они оставались в России — там, где сражался мой отец и где погибли его друзья».



Всего в экспозиции 320 предметов, рассказывающих о судьбе авиаполка, — из госархива кинофотодокументов и Центрального архива Минобороны, а также личные вещи других французских и советских летчиков. По окончании временной выставки все экспонаты займут свое постоянное место в музее Великой Отечественной войны.

