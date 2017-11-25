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    ВКС РФ уничтожили опорные пункты боевиков на берегу Евфрата. Сирия, армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВКС РФ уничтожили опорные пункты боевиков на берегу Евфрата

    ВКС РФ уничтожили опорные пункты боевиков на берегу Евфрата

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    ВКС РФ уничтожили опорные пункты боевиков на берегу Евфрата

    ВКС РФ уничтожили опорные пункты боевиков на берегу Евфрата

    ВКС РФ уничтожили опорные пункты боевиков на берегу Евфрата

      Российские дальние бомбардировщики нанесли новые авиаудары по объектам террористов в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор.

      Боевые самолеты взлетели с аэродрома на территории России. В воздушном пространстве Сирии их сопровождали и прикрывали истребители с авиабазы Хмеймим.

      В результате удара были поражены опорные пункты боевиков на западном берегу реки Евфрат в районе населенного пункта Аббас. Операцию контролировали беспилотники.

      После выполнения боевого задания все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

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