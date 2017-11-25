ВКС РФ уничтожили опорные пункты боевиков на берегу Евфрата

Российские дальние бомбардировщики нанесли новые авиаудары по объектам террористов в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор .

Боевые самолеты взлетели с аэродрома на территории России. В воздушном пространстве Сирии их сопровождали и прикрывали истребители с авиабазы Хмеймим.



В результате удара были поражены опорные пункты боевиков на западном берегу реки Евфрат в районе населенного пункта Аббас. Операцию контролировали беспилотники.



После выполнения боевого задания все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.