На Южных Курилах медведь растерзал смотрителя маяка

Спасатели обнаружили останки исчезнувшего смотрителя маяка на острове Кунашир. Мужчину растерзал медведь. Животное ликвидировано.
О пропаже сотрудника маяка на мысе Ловцова острова Кунашир сообщила его жена. 52-летний мужчина 19 ноября отправился из радионавигационной станции в сторону маяка, но не вышел на связь в установленное время, пишет «Интерфакс».
Сообщение Министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области: «В пятницу на поиски смотрителя маяка на Кунашир была отправлена группа спасателей, сотрудников полиции и охотоведов. Они и обнаружили останки человека. Медведь находился неподалеку, его отстрелили».
Ранее осенью на Сахалине 2 человека погибли в результате нападения медведей. В регионе ликвидировано более сотни медведей, представлявших угрозу для людей.
Сообщение Министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области: «В пятницу на поиски смотрителя маяка на Кунашир была отправлена группа спасателей, сотрудников полиции и охотоведов. Они и обнаружили останки человека. Медведь находился неподалеку, его отстрелили».
Ранее осенью на Сахалине 2 человека погибли в результате нападения медведей. В регионе ликвидировано более сотни медведей, представлявших угрозу для людей.
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