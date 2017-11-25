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Звезды сошлись
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    Спасательное судно подошло к терпящему бедствие в Японском море сухогрузу

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    Спасательное судно подошло к терпящему бедствие в Японском море сухогрузу

    Спасательное судно подошло к терпящему бедствие в Японском море сухогрузу

    Спасательное судно отбуксирует в порт Владивостока сухогруз с российским экипажем «Иман», на котором произошел пожар.

    Как сообщили в спасательно-координационном центре Владивостока, спасательное судно «Нефтегаз-55» прибыло на помощь сухогрузу «Иман» под флагом Того. В пятницу в машинном отделении сухогруза возник пожар, который был ликвидирован системами пожаротушения и усилиями экипажа. Экипаж «Имана» состоит из 21 человека, все они россияне, пишет ТАСС.

    В результате происшествия никто из моряков не пострадал, но сухогруз потерял возможность двигаться самостоятельно. Спасательному судну предстоит провести на буксире потерявший ход сухогруз на расстояние 210 миль.

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