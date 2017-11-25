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    В Приморье уничтожили 100-килограммовую авиабомбу

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    В Приморье уничтожили 100-килограммовую авиабомбу

    В Приморье уничтожили <nobr>100-килограммовую</nobr> авиабомбу

    Взрывотехники уничтожили с фугасную авиабомбу, найденную в Хорольском районе Приморья.

    Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, фугасную авиабомбу ФАБ-100 обнаружили в Хорольском районе Приморья 21 ноября при проведении пахотных работ в поле у села Лучки. Место обнаружения опасного предмета было огорожено.

    Прибывшие на место происшествия специалисты установили, что подозрительный предмет действительно является 100-килограммовой фугасной авиабомбой. Для ликвидации опасной находки были вызваны специалисты-взрывотехники Амурского спасательного центра МЧС РФ, которые уничтожили боеприпас с помощью накладного заряда.

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