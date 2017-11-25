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    В Эквадоре грузовик обрушил пешеходный мост над оживленной магистралью: видео. ДТП, Эквадор, автомобили, грузовики. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Эквадоре грузовик обрушил пешеходный мост над оживленной магистралью: видео

    В Эквадоре грузовик обрушил пешеходный мост над оживленной магистралью: видео

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    • Фото: @CLMoralesB / twitter.com
    В Эквадоре грузовик обрушил пешеходный мост над оживленной магистралью: видео

    В Эквадоре грузовик обрушил пешеходный мост над оживленной магистралью: видео

    В Эквадоре грузовик обрушил пешеходный мост над оживленной магистралью: видео
    • Фото: @CLMoralesB / twitter.com

      • В эквадорском мегаполисе в объектив камеры видонаблюдения попал момент масштабной автоаварии: грузовик сбивает пешеходный мост и он рушится посреди потока движущихся автомобилей.

      Как передают эквадорские СМИ, инцидент произошел в городе Гуаякиль.

      Камера видеонаблюдения зафиксировала момент аварии. На оживленной автотрассе тяжелый самосвал на полном ходу таранит своим поднятым кузовом надземный пешеходный переход. Бетонная конструкция рушится на землю.

      Только по счастливой случайности никто не пострадал: часть автомобилистов успели затормозить перед рухнувшей конструкцией, другие машины за долю секунды выскользнули из-под обрушившегося моста.

      Кадры чудесного спасения людей публикуют и в соцсетях. Пешеходов в момент аварии над самой трассой не было. Несколько человек в этот миг спускались и поднимались по лестницам. Все пешеходы, включая человека с детской коляской у лестницы, также успели отбежать на безопасное расстояние. Водитель грузовика не пострадал и дает показания следователям.



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