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    В Турции произошло землетрясение магнитудой более 5

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    В Турции произошло землетрясение магнитудой более 5

    В Турции произошло землетрясение магнитудой более 5

    На западе Турции произошло мощное землетрясение. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

    Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал землетрясение магнитудой 5,1 на западе Турции. Эпицентр подземных толчков находился примерно в 18 километрах к востоку от города Ула и в 23 км к востоку от города Мугла. Очаг залегания — 6 километров.

    Данные о возможных жертвах и разрушениях не поступали.

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