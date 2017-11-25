В Турции произошло землетрясение магнитудой более 5

На западе Турции произошло мощное землетрясение. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал землетрясение магнитудой 5,1 на западе Турции. Эпицентр подземных толчков находился примерно в 18 километрах к востоку от города Ула и в 23 км к востоку от города Мугла. Очаг залегания — 6 километров.
Данные о возможных жертвах и разрушениях не поступали.
Данные о возможных жертвах и разрушениях не поступали.
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