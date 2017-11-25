Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    В Париже застрелили сбежавшего из цирка тигра

    комментировать
    • Фото: @MargauxDuguet / twitter.com
    В Париже застрелили сбежавшего из цирка тигра

    В Париже застрелили сбежавшего из цирка тигра

    В Париже застрелили сбежавшего из цирка тигра
  • Фото: @MargauxDuguet / twitter.com

    • Сбежавшего циркового тигра застрелили возле моста у набережной Сены на глазах у пассажиров трамвая.

    Как передает Agence France-Presse, двухлетний тигр сбежал из цирка, который расположился в 15-м округе Парижа на юго-западе города. Двухсоткилограммовый хищник двинулся к центру города и был обнаружен неподалеку от набережной Сены, у моста Гарильяно. В нескольких сотнях метрах от этого места находится большой парк, в котором всегда много родителей с детьми.

    Власти Парижа приняли экстренные меры в связи с побегом хищника. На улицы были выведены дополнительные наряды полиции, дежурили пожарные. В районе места происшествия было остановлено движение трамваев.

    По данным радиостанции France Info, тигр расхаживал по рельсам трамвайной линии и был застрелен на глазах у пассажиров одного из трамваев.

    По другим данным, тигр прятался под мостом. Французские СМИ утверждают, что тигра застрелил один из сотрудников цирка. Владелец тигра задержан и дает показания.

    Фотографии застреленного тигра распространились по соцсетям, пользователи которых обсуждают, нельзя ли было выстрелить в животное транквилизатором и обезвредить его, не лишая жизни. А зоозащитники вновь требуют запретить дрессировать диких животных для цирковых выступлений.




    В цирке не дают никаких комментариев. Полиция Парижа ведет расследование происшествия.





    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru