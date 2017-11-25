В Париже застрелили сбежавшего из цирка тигра

Сбежавшего циркового тигра застрелили возле моста у набережной Сены на глазах у пассажиров трамвая.
Как передает Agence France-Presse, двухлетний тигр сбежал из цирка, который расположился в 15-м округе Парижа на юго-западе города. Двухсоткилограммовый хищник двинулся к центру города и был обнаружен неподалеку от набережной Сены, у моста Гарильяно. В нескольких сотнях метрах от этого места находится большой парк, в котором всегда много родителей с детьми.
Власти Парижа приняли экстренные меры в связи с побегом хищника. На улицы были выведены дополнительные наряды полиции, дежурили пожарные. В районе места происшествия было остановлено движение трамваев.
По данным радиостанции France Info, тигр расхаживал по рельсам трамвайной линии и был застрелен на глазах у пассажиров одного из трамваев.
По другим данным, тигр прятался под мостом. Французские СМИ утверждают, что тигра застрелил один из сотрудников цирка. Владелец тигра задержан и дает показания.
Фотографии застреленного тигра распространились по соцсетям, пользователи которых обсуждают, нельзя ли было выстрелить в животное транквилизатором и обезвредить его, не лишая жизни. А зоозащитники вновь требуют запретить дрессировать диких животных для цирковых выступлений.
В цирке не дают никаких комментариев. Полиция Парижа ведет расследование происшествия.
Власти Парижа приняли экстренные меры в связи с побегом хищника. На улицы были выведены дополнительные наряды полиции, дежурили пожарные. В районе места происшествия было остановлено движение трамваев.
По данным радиостанции France Info, тигр расхаживал по рельсам трамвайной линии и был застрелен на глазах у пассажиров одного из трамваев.
По другим данным, тигр прятался под мостом. Французские СМИ утверждают, что тигра застрелил один из сотрудников цирка. Владелец тигра задержан и дает показания.
Фотографии застреленного тигра распространились по соцсетям, пользователи которых обсуждают, нельзя ли было выстрелить в животное транквилизатором и обезвредить его, не лишая жизни. А зоозащитники вновь требуют запретить дрессировать диких животных для цирковых выступлений.
Abattu en pleine rue de Paris pour échapper à sa vie misérable en tant qu'objet de cirque. FUYEZ les cirques avec animaux sauvages svp #Tigre paris— Nirina Zfm (@NirinaZfm) 24 ноября 2017 г.
В цирке не дают никаких комментариев. Полиция Парижа ведет расследование происшествия.
Le cirque installé dans le XVe arrondissement de Paris, près de la Seine (et de Libé) a semble-t-il perdu son tigre pic.twitter.com/CsdAMXBgXV— Guillaume Lecaplain (@G_Lecaplain) 24 ноября 2017 г.
Coup de feu dans le quinzième arrondissement de Paris. Le #Tigre qui s’est échappé du cirque a été neutralisé. pic.twitter.com/E94ETwNORt— Sam (@SamiaKidari) 24 ноября 2017 г.
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