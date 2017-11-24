В результате взрыва газа в жилом доме в Мурманске повреждены 5 квартир

Жителям нескольких подъездов дома в Мурманске, где произошел взрыв бытового газа, разрешили вернуться в свои квартиры.
В Мурманске спасатели завершили разбор поврежденных конструкций в доме, где произошел хлопок бытового газа.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Мурманской области: «Работы на сегодня завершены. К счастью, пострадавших и погибших на месте больше не обнаружено. Во время инцидента пострадали два человека».
Спасатели провели проверку несущих конструкций здания и признали первые 5 подъездов дома безопасными для проживания. Как передает ТАСС, коммунальные службы уже возобновили подачу газа, воды и электричества в подъезды, которые не получили повреждений во время происшествия. Жителям дома разрешили вернуться в квартиры. Жильцы шестого подъезда, в котором произошел хлопок бытового газа, проведут ночь в пункте временного размещения.
Возбуждено уголовное дело.
Наталья Тростина, представитель регионального СУ СК РФ: «Дело возбуждено по статье „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью“».
В пятницу вечером в пятиэтажке на улице Зеленой в Мурманске произошел взрыв бытового газа. Спасатели потушили пожар, охвативший две квартиры. Жильцы двух подъездов были эвакуированы, так как существовала угроза обрушения здания. В результате взрыва повреждения получили стена дома и перекрытие между этажами. два человека получили ранения, они госпитализированы.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Мурманской области: «Работы на сегодня завершены. К счастью, пострадавших и погибших на месте больше не обнаружено. Во время инцидента пострадали два человека».
Спасатели провели проверку несущих конструкций здания и признали первые 5 подъездов дома безопасными для проживания. Как передает ТАСС, коммунальные службы уже возобновили подачу газа, воды и электричества в подъезды, которые не получили повреждений во время происшествия. Жителям дома разрешили вернуться в квартиры. Жильцы шестого подъезда, в котором произошел хлопок бытового газа, проведут ночь в пункте временного размещения.
Возбуждено уголовное дело.
Наталья Тростина, представитель регионального СУ СК РФ: «Дело возбуждено по статье „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью“».
В пятницу вечером в пятиэтажке на улице Зеленой в Мурманске произошел взрыв бытового газа. Спасатели потушили пожар, охвативший две квартиры. Жильцы двух подъездов были эвакуированы, так как существовала угроза обрушения здания. В результате взрыва повреждения получили стена дома и перекрытие между этажами. два человека получили ранения, они госпитализированы.
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