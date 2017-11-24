Халк шлет привет петербуржцам из Шанхая

Приехавшие в Китай игроки хоккейного клуба СКА встретили бразильского футболиста, на протяжении четырех лет игравшего в стане «Зенита».

Халк передает привет Петербургу. С бывшим нападающим «Зенита» пообщались представители хоккейного клуба СКА во время своего визита в Шанхай, где прошел матч первенства КХЛ.



При встрече сотрудники пресс-службы армейцев вручили футболисту игровой свитер. В ответ один из любимейших петербургскими болельщиками игроков поблагодарил команду, сказав «Спасибо, друг. Хорошо».



Живанилду Виейра де Соуза (именно так полностью звучит имя бразильца) признался, что на русском он до сих пор знает больше слов, чем на китайском. Халк играл за «Зенит» с 2012 по 2016 годы.



При его участии петербургские футболисты выиграли чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Он стал лучшим игроком 2015 года по версии журнала «Футбол». Сейчас Халк выступает за клуб из Поднебесной «Шанхай СИПГ».