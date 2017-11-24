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Ментовские войны — 9
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    Масштабная киноэпопея «Хождение по мукам» — с 27 ноября на НТВ. кино, Москва, НТВ, премьера, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМасштабная киноэпопея «Хождение по мукам» — с 27 ноября на НТВ

    Масштабная киноэпопея «Хождение по мукам» — с 27 ноября на НТВ

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    Масштабная киноэпопея «Хождение по мукам» — с 27 ноября на НТВ

    Масштабная киноэпопея «Хождение по мукам» — с 27 ноября на НТВ

    Масштабная киноэпопея «Хождение по мукам» — с 27 ноября на НТВ

      27 ноября, к 100-летию Октябрьской революции, в эфир НТВ выйдет главная телепремьера года — сериал «Хождение по мукам». Это масштабная экранизация романа Алексея Толстого.

      События 12-серийного художественного фильма охватывают переломный и трагический для России период 1914–1919 годов.

      Чтобы точно воссоздать историческую атмосферу произведения, режиссер Константин Худяков решил практически отказаться от бутафории и декораций — в поисках уникальных интерьеров и пейзажей съемочная группа объехала несколько городов. А автор сценария Елена Райская блестяще адаптировала классику под формат киноэпопеи.

      смотретьДругая сторона революции: НТВ представил «Хождение по мукам» на предпремьерном показе
      Другая сторона революции: НТВ представил «Хождение по мукам» на предпремьерном показе
      Сериал «Хождение по мукам» снят по мотивам легендарного романа о судьбах русской интеллигенции накануне революции. В центре истории — сестры Булавины: Катя и Даша. Когда Первая мировая война подходит к концу, кажется, счастье близко… Однако революция и гражданская война полностью меняют жизнь сестер Булавиных, их семей и всей страны. «Хождение по мукам» становится для них не метафорой, а реальной жизнью.

      смотретьСамый масштабный телепроект 2017 года. Экранизация великой саги «Хождение по мукам» — c 27 ноября на НТВ
      Самый масштабный телепроект 2017 года. Экранизация великой саги «Хождение по мукам» — c 27 ноября на НТВ
      Мировая премьера сериала состоялась в октябре 2017 года в Каннах, в рамках крупнейшего международного телерынка MIPCOM. Российская премьера сериала с успехом прошла в кинотеатре «Октябрь» 15 ноября 2017 года.

      смотретьГлавный революционный сериал этой осени — экранизация романа Алексея Толстого «Хождение по мукам» — с 27 ноября на НТВ
      Главный революционный сериал этой осени — экранизация романа Алексея Толстого «Хождение по мукам» — с 27 ноября на НТВ
      Главные роли в картине исполнили Юлия Снигирь, Аня Чиповская, Павел Трубинер, Леонид Бичевин, Евгений Стычкин, Андрей Мерзликин, Светлана Ходченкова, Антон Шагин, Александр Яценко и другие.

      Премьера сериала «Хождение по мукам» — 27 ноября в 21:40 в эфире телеканала НТВ.

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