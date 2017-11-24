27 ноября, к
100-летию Октябрьской революции, в эфир НТВ выйдет главная телепремьера года — сериал «Хождение по мукам». Это масштабная экранизация романа Алексея Толстого.
События 12-серийного художественного фильма охватывают переломный и трагический для России период 1914–1919 годов.
Чтобы точно воссоздать историческую атмосферу произведения, режиссер Константин Худяков решил практически отказаться от бутафории и декораций — в поисках уникальных интерьеров и пейзажей съемочная группа объехала несколько городов. А автор сценария Елена Райская блестяще адаптировала классику под формат киноэпопеи.
Сериал «Хождение по мукам» снят по мотивам легендарного романа о судьбах русской интеллигенции накануне революции. В центре истории — сестры Булавины: Катя и Даша. Когда Первая мировая война подходит к концу, кажется, счастье близко… Однако революция и гражданская война полностью меняют жизнь сестер Булавиных, их семей и всей страны. «Хождение по мукам» становится для них не метафорой, а реальной жизнью.
Мировая премьера сериала состоялась в октябре 2017 года в Каннах, в рамках крупнейшего международного телерынка MIPCOM. Российская премьера сериала с успехом прошла в кинотеатре «Октябрь» 15 ноября 2017 года.
Главные роли в картине исполнили Юлия Снигирь, Аня Чиповская, Павел Трубинер, Леонид Бичевин, Евгений Стычкин, Андрей Мерзликин, Светлана Ходченкова, Антон Шагин, Александр Яценко и другие.
Премьера сериала «Хождение по мукам» — 27 ноября в 21:40 в эфире телеканала НТВ.
Чтобы точно воссоздать историческую атмосферу произведения, режиссер Константин Худяков решил практически отказаться от бутафории и декораций — в поисках уникальных интерьеров и пейзажей съемочная группа объехала несколько городов. А автор сценария Елена Райская блестяще адаптировала классику под формат киноэпопеи.
Сериал «Хождение по мукам» снят по мотивам легендарного романа о судьбах русской интеллигенции накануне революции. В центре истории — сестры Булавины: Катя и Даша. Когда Первая мировая война подходит к концу, кажется, счастье близко… Однако революция и гражданская война полностью меняют жизнь сестер Булавиных, их семей и всей страны. «Хождение по мукам» становится для них не метафорой, а реальной жизнью.
Мировая премьера сериала состоялась в октябре 2017 года в Каннах, в рамках крупнейшего международного телерынка MIPCOM. Российская премьера сериала с успехом прошла в кинотеатре «Октябрь» 15 ноября 2017 года.
Главные роли в картине исполнили Юлия Снигирь, Аня Чиповская, Павел Трубинер, Леонид Бичевин, Евгений Стычкин, Андрей Мерзликин, Светлана Ходченкова, Антон Шагин, Александр Яценко и другие.
Премьера сериала «Хождение по мукам» — 27 ноября в 21:40 в эфире телеканала НТВ.
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