На юге Петербурга возник коммунальный гейзер

Фонтан кипятка, забивший в результате прорыва теплотрассы в Московском районе города, повредил припаркованные машины.

На Варшавской улице забил фонтан кипятка высотой с семиэтажный дом. Коммунальная авария произошла несколько часов назад. Там лопнула труба с горячей водой.



Кипяток залил проезжую часть и тротуары, улицу заволокло паром. Очевидцы сообщают, что камни и грязь вместе с потоком воды, вырывающиеся из-под земли, повредили автомобили. В эти минуты на месте продолжают работать специалисты компании «Теплосеть Петербурга».



Место аварии сейчас огорожено. Для того чтобы ликвидировать прорыв магистрали, ремонтным службам необходимо не более 20 часов. Теплоснабжение жилых зданий осуществляется по резервной схеме.



Сообщается также, что на время проведения работ движение по Варшавской улице ограничено. Нельзя проехать на участке от Кузнецовской до Бассейной улиц.