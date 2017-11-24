Ментовские войны — 9
ТВ-Эфир
Ментовские войны — 9
    •  
    Платную трассу между двумя столицами запустят осенью 2018-го. Санкт-Петербург, Ленинградская область, Москва, правительство РФ, дорожное движение, дороги, общественный транспорт, Смольный. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПлатную трассу между двумя столицами запустят осенью 2018-го

    Платную трассу между двумя столицами запустят осенью 2018-го

    комментировать
    Платную трассу между двумя столицами запустят осенью <nobr>2018-го</nobr>

    Платную трассу между двумя столицами запустят осенью 2018-го

    Платную трассу между двумя столицами запустят осенью <nobr>2018-го</nobr>

      На заседании совета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга и Ленинградской области с участием министра Соколова назвали дату введения в эксплуатацию автобана, связывающего федеральные центры.

      Скоростную трассу М-11 Петербург — Москва полностью введут в строй следующей осенью. Такими планами сегодня поделились представители координационного совета по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы и Ленобласти.

      Профильному министру Максиму Соколову рассказали, что полным ходом идет строительство 7-го и 8-го участков дороги. По словам подрядчика, большая часть трассы уже заасфальтирована. На заседании отсутствовали губернаторы обоих регионов. Георгия Полтавченко заменял Игорь Албин.

      Примечательно, что он сидел рядом с председателем комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергеем Харлашкиным, которому сегодня же утром в приказном порядке велел отказаться от выходных и праздников и перевезти свой кабинет на недостроенную станцию метро «Беговая», чтобы сдать ее в срок.

      Обсуждали сегодня и развитие единого транспортного каркаса, объединяющего Петербург и Ленинградскую область. Таким образом, полагает Игорь Албин, можно повысить качество управления и повлиять на тарифную политику перевозчиков. Создание единой транспортной системы двух регионов одобрил и министр Максим Соколов.

      Упомянули на заседании и будущий транспортно-пересадочный узел в Девяткине. Его строительством будут заниматься комитеты Ленобласти. А вице-губернатор города Игорь Албин попросил собравшихся при проектировании не забывать о коллегах из Петербурга. Ведь именно предприятия Смольного обеспечивают перевозку пассажиров на том участке.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru